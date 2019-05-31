Свыше двух тысяч человек приняли участие во всероссийском велопараде в Иркутске

26 мая более 2 тысяч жителей Иркутска присоединились к всероссийской акции велопарадов. По информации ИА IrkutskMedia, в качестве организатора мероприятия выступил Велотранспортный союз Иркутска при поддержке администрации города.

Впервые велопарад в честь Дня города прошел в 2018 году. Тогда он собрал почти 1,2 тысячи человек. В этом году интерес участников к мероприятию существенно повысился. Колонна велосипедистов стартовала на острове Конном возле колеса обозрения.

Маршрут заезда был разработан исходя из удобства максимального количества участников разных возрастов и уровня их физической подготовки. Основная часть велопробега проходила по центральным улицам Иркутска. По словам организаторов, такие мероприятия нужны для развития велокультуры столицы Восточной Сибири, популяризации велосипедного транспорта, пропаганды соблюдения ПДД, здорового образа жизни, объединения жителей города и сохранения экологии в Иркутске.

По данным агентства, подобные велопарады прошли более чем в 50-ти городах России.