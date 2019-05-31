«Луч» стал победителем турнира «Загрузи себя футболом»

В Находке прошел традиционный детский футбольный турнир «Загрузи себя футболом». По данным портала Primsport.com, в соревнованиях приняли участие юноши 2009 года рождения.

На поле стадиона ДЮСШ «Океана» вышли 10 коллективов. Помимо двух дружин владивостокского «Луча» за главный трофей поспорили 2 команды «Океана», столько же команд «Локомотива» из Уссурийска, их одноклубники из Партизанска, «Истон Сити» и «Павино»из Владивостока, а также хабаровские армейцы.

В полуфиналы вышли по две лучшие команды:

1/2 финала

«Луч-1» — «СКА-Хабаровск» — 1:1 (3:2 п.);

«Локомотив-1» (Уссурийск) — «Истон Сити» — 4:1.

Матч за III — IV места

«Истон Сити» — «СКА-Хабаровск» — 1:0.

Финал

«Луч-1» — «Локомотив-1» (Уссурийск) — 4:2.

Команды «Луч» (Владивосток) и «Локомотив» (Уссурийск) получили право сыграть в финальных соревнованиях, которые пройдут в Анапе и Витязево в сентябре.

Лучшими игроками турнира признаны:

Швед Захар («Локомотив У»), Копытко Кирилл («СКА-Хабаровск»), Козлов Роман («Луч»), Коломеец Серафим («Истон Сити»), Самоделкин Ефим («Океан»), Кузнецов Матвей («Павино»). Лучший вратарь: Белоконь Яромир («Луч»).