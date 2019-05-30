В Сосногорске прошел турнир по рукопашному бою

В Сосногорске состоялись соревнования по рукопашному бою. По данным портала «Про спорт 11», этот турнир позволил подвести итоги уходящего спортивного сезона и сформировать планы на предстоящий.

– В конце каждого учебного года мы проводим первенство Сосногорска по рукопашному бою. Нужно оценить уровень наших ребят в конце сезона и сформировать на сентябрь сборную Республики Коми для выступления на всероссийских и международных турнирах, – уточнил главный судья соревнований Константин Субботин.

На турнире своих спортсменов представили городские клубы «Гладиатор» и «Защитник». Кроме того, в первенстве приняли участие ухтинцы из клубов «Нордленд» и «Сатори».

– Мы постоянные участники турнира, который проходит в Сосногорске. Мы выставляем почти 20 человек. Хотим посмотреть – чему научились ребята за год, ну и плюс, получат новый опыт, поделился Андрей Селедцов (клуб единоборств «Nordland»).

Результативнее всех выступили воспитанники сосногорского «Гладиатора». Они заняли 13 первых мест. Представители ухтинского клуба «Нордленд» стали лучшими 5 раз. Бойцы сосногорского «Защитника» и ухтинского клуба «Сатори» заняли по 3 первых места.