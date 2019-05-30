Вратаря и нападающего курского «Авангарда» вызвали в сборную России

Форвард Роман Минаев и вратарь Никита Чагров попали в расширенный список студенческой сборной России по футболу. По данным портала Sportkursk.ru, она будет участвовать в XXX Всемирной летней Универсиаде.

Для Романа Минаева участие в Универсиаде – дело не новое. 2 года назад в составе национальной сборной он участвовал в Универсиаде в Тайбэе и даже отметился забитыми голами. На турнире россияне обыграли Италию, Бразилию, США, Аргентину, но минимальное поражение от Уругвая оставило сборную России на 6 месте. В этом году Универсиада пройдет с 2 по 14 июля в итальянском Неаполе.

В нынешнем сезоне в Олимп-ФНЛ Минаев сыграл 20 матчей и забил 4 гола. Это второй результат в команде после покинувшего клуб Романа Акбашева. Никита Чагров в этом сезоне стал основным вратарем «Авангарда» и провел в первенстве 29 игр, пропустив 32 мяча.