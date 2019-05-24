Сборная Коми взяла семь медалей на Всероссийской Спартакиаде специальной Олимпиады

В Смоленске подвели итоги Всероссийской Спартакиады специальной Олимпиады по легкой атлетике, плаванию, волейболу и юнифайд-волейболу.

Команда из республики Коми, представленная четырьмя атлетами, принимала участие в состязаниях по плаванию. По данным портала «Про спорт 11», все спортсмены стали призерами соревнований и принесли сборной семь медалей.

Юлия Реутова завоевала золото в заплыве вольным стилем на 25 метров. На той же дистанции на спине она заняла третью позицию. Павлина Распутина удостоилась серебряной медали в вольном стиле на 100 метров и бронзовой в дисциплине «50 м на спине». Екатерина Есева заняла второе место в заплыве на 25 метров на спине, а Валентин Ковалев стал лучшим в баттерфляе на 50 метров и на 100 метрах вольным стилем.

– Поздравляю наших спортсменов с успешным выступлением. Ребята доказали, что, несмотря на высокую конкуренцию, способны добиваться высоких результатов и побеждать. Отдельно хочу поблагодарить за этот успех тренеров, — отметил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

Юнифайд-спорт — это программа, которая предоставляет возможность атлетам специальной Олимпиады (детям и взрослым с интеллектуальными нарушениями) и их партнерам (здоровым спортсменам) вместе тренироваться и участвовать в соревнованиях. Она призвана устранить барьеры между обществом и людьми с особенностями интеллектуального развития.