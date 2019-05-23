Курская «Инвента» возвращается в родные пенаты

Слухи о том, что коллектив Элен Шакировой прекратит свое существование ходили еще 2 месяца назад. На днях эту информацию в интервью клубной пресс-службе подтвердила исполнительный директор БК «Динамо» Виктория Сгонникова. Напомним, «Инвента» как самостоятельный баскетбольный коллектив был преобразован из динамовской молодежки.

Если копнуть совсем глубоко, то сначала эта была молодая команда, состоящая полностью из русских игроков и называвшаяся «Динамо-Юниор», которая под руководством Момира Тасича выступала в первенстве ДЮБЛ и выигрывала его. Затем игроки перешли под руководство Элен Шакировой. Вместе с олимпийской чемпионкой они триумфально выступили в Суперлиге 1 и Балтийской лиге.

Было очевидно, что уровень второго по силе женского баскетбольного дивизиона курянки переросли и пора заявляться в Премьер-лигу перед сезоном 2017/2018 годов. Данный ход многие специалисты и болельщики расценивали неоднозначно, сомневались, зачем Курску иметь сразу две команды в элите. В дебютном для себя сезоне «Инвента» выиграла бронзовые медали Кубка России и пробилась в плей-офф чемпионата страны, где в итоге заняла седьмое место, заслужив на следующий сезон право играть в Кубке Европы.

В этом же сезоне в «Финал четырех» Кубка России коллектив не попал, но в чемпионате страны удалось стать пятыми. В Кубке Европы «ястребам» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти из группы. «Инвента» играет без легионерок, но коренных курянок, здесь, как и в «Динамо», кот наплакал, но озорная, безбашенная игра пионеротряда Шакировой подкупала зрителей, у команды за эти 2 года появилась свой скромная армия болельщиков.

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