«Безумный Макс» проведет поединок против Субриэля Матиаса

19 июля в американском Оксон-Хилле состоится боксерский поединок в суперлегкой весовой категории между двумя непобежденными спортсменами. По данным портала LezgiSport.com, лезгинскому боксеру Максиму Дадашеву будет противостоять 27-летний Субриэль Матиас из Пуэрто-Рико.

На сегодняшний день Дадашев по прозвищу«Безумный Макс» занимает в рейтинге WBC и IBF четвертое место, его соперник №9 по версии IBF, №12 WBA, №13 WBC.

Что касается личных встреч, то в активе у Максима 13 побед, 11 из которых одержаны нокаутом, и ни одного поражения. У его противника 15 побед (13 досрочно).