«Безумный Макс» проведет поединок против Субриэля Матиаса
Боксер Максим Дадашев готовится к встрече с пуэрториканцем
22 мая 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
19 июля в американском Оксон-Хилле состоится боксерский поединок в суперлегкой весовой категории между двумя непобежденными спортсменами. По данным портала LezgiSport.com, лезгинскому боксеру Максиму Дадашеву будет противостоять 27-летний Субриэль Матиас из Пуэрто-Рико.
На сегодняшний день Дадашев по прозвищу«Безумный Макс» занимает в рейтинге WBC и IBF четвертое место, его соперник №9 по версии IBF, №12 WBA, №13 WBC.
Что касается личных встреч, то в активе у Максима 13 побед, 11 из которых одержаны нокаутом, и ни одного поражения. У его противника 15 побед (13 досрочно).