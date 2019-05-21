Россияне возглавили командный зачет Чемпионата Европы по самбо

В минувшие выходные в испанском Хихоне завершился ЧЕ-2019 по самбо. Российская сборная стала первой в общекомандном зачете, завоевав 16 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

В заключительный день соревнований первого места удостоился Сергей Кирюхин, выступающий в категории до 82 килограмм. Бронзовые медали увезли с собой самбисты Андрей Волков (свыше 100 кг) и Тагир Тагиров (62 кг).

В боевом самбо вершину пьедестала заняли Роман Егоров (до 90 кг), Альберт Шангараев (до 68 кг) и Владимир Ламанов (до 52 кг). Лидерами по спортивному самбо среди женщин стали Яна Шевченко (60 кг) и Мария Молчанова (48 кг). Серебро в категории до 72 кг досталось Галине Амбарцумян.

В 2018 году самбо было временно признано олимпийским видом спорта. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение финансировать развитие единоборства, и это значит, что вскоре мы сможем увидеть его в программе Олимпийских игр.

Ну, а самый масштабный общероссийский чемпионат по самбо среди юниоров стартует уже в конце лета. Турнир под названием «Кубок двух морей-2019» пройдет с 26 по 29 августа в городе Керчь. Ожидается, что в соревнованиях, организуемых спортивно-патриотическим клубом самбо «Слава», примет участие свыше 1200 борцов из разных регионов страны, а также гости из-за рубежа.

Приглашенные спортсмены ознакомятся с достопримечательностями восточного побережья Крыма, увидят знаменитые Аджимушкайские каменоломни и почтят память воинов, павших во времена Великой Отечественной войны.

Материал предоставлен изданием Sportpressa.ru.