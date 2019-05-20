В Сыктывкаре определили победителей Чемпионата СЗФО по тяжелой атлетике
На турнире, прошедшем на базе спортивной школы олимпийского резерва № 2, выступили 50 атлетов из шести российских регионов
20 мая 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Сыктывкаре завершился Чемпионат СЗФО по тяжелой атлетике. По данным портала «Про спорт 11», в командном зачете среди женщин победу одержала Ленинградская область с результатом 134 очка. На втором месте оказалась республика Коми (99 очков), на третьем – Архангельская область (28 очков).
Спортсмены из Коми набрали 238 очков и оказались сильнейшими атлетами среди мужчин. Вторыми стали представители Архангельской области. Третья позиция закрепилась за командой из Новгородской области — у обеих сборных по 78 очков.
Напомним, что победители примут участие во всероссийском чемпионате по тяжелой атлетике.
Итоги индивидуальных соревнований выглядят следующим образом:
Мужчины:
1 место — Лаптев Олег 61 кг, Михайлов Данил 73 кг, Груничев Андрей 81 кг, Измайлов Альберт 102 кг, Исаев Александр свыше 109 кг;
2 место — Крылов Виталий 55 кг, Костин Ян 61 кг, Вишневецких Дмитрий 96 кг;
3 место — Василевский Андрей 55 кг, Ковалев Павел 61 кг, Рочев Семен 67 кг, Алиев Авель 73 кг, Ермишкин Андрей 81 кг, Малиновский Сергей 102 кг.
Женщины:
1 место — Лаптева Екатерина 55 кг;
2 место — Кванских Юлия 59 кг;
3 место — Яцына Людмила 64 кг, Исакова Екатерина 71 кг.