В Сыктывкаре определили победителей Чемпионата СЗФО по тяжелой атлетике

В Сыктывкаре завершился Чемпионат СЗФО по тяжелой атлетике. По данным портала «Про спорт 11», в командном зачете среди женщин победу одержала Ленинградская область с результатом 134 очка. На втором месте оказалась республика Коми (99 очков), на третьем – Архангельская область (28 очков).

Спортсмены из Коми набрали 238 очков и оказались сильнейшими атлетами среди мужчин. Вторыми стали представители Архангельской области. Третья позиция закрепилась за командой из Новгородской области — у обеих сборных по 78 очков.

Напомним, что победители примут участие во всероссийском чемпионате по тяжелой атлетике.

Итоги индивидуальных соревнований выглядят следующим образом:

Мужчины:

1 место — Лаптев Олег 61 кг, Михайлов Данил 73 кг, Груничев Андрей 81 кг, Измайлов Альберт 102 кг, Исаев Александр свыше 109 кг;

2 место — Крылов Виталий 55 кг, Костин Ян 61 кг, Вишневецких Дмитрий 96 кг;

3 место — Василевский Андрей 55 кг, Ковалев Павел 61 кг, Рочев Семен 67 кг, Алиев Авель 73 кг, Ермишкин Андрей 81 кг, Малиновский Сергей 102 кг.

Женщины:

1 место — Лаптева Екатерина 55 кг;

2 место — Кванских Юлия 59 кг;

3 место — Яцына Людмила 64 кг, Исакова Екатерина 71 кг.