Курский «Авангард» уступил «Сибири»

В первом круге соперники выдали сверхрезультативный матч, в обоюдоострой перестрелке куряне на своем поле были сильнее 3:2. В этот же раз такого открытого футбола не получилось.

К этой игре сибиряков готовил Игорь Чугайнов. Наставник «Сибири» до этого из-за болезни пропустил 8 матчей, но к этому принципиальному поединку был уже в строю и смог настроить команду должным образом.

В дебюте игры гости смотрелись предпочтительнее, больше владели мячом, но особых голевых моментов не создали. Ближе к середине тайма «Сибирь» инициативу перехватила и заиграла первым номером.

На 19-й минуте гости провели быструю контратаку, в ходе которой Виталий Галыш вышел один на один с Никитой Чагровым, но угодил в ближнюю штангу. Ближе к концу тайма дважды курян мог огорчить Роман Беляев. Однофамилец главного тренера «Авангарда» сначала с убойной позиции делал прострел-полуудар, но мяч в сантиметрах разминулся с дальней штангой. А следом он уже с дальней дистанции проверил бдительность Чагрова. Страж курских ворот потащил мяч из ближнего угла.

В целом же первый тайм прошел в равной борьбе, по игре не было видно, кто из команд уже давно вылетел во Второй дивизион, а кто еще пытается влететь в Премьер-лигу.

После перерыва новосибирцы почти сразу вышли вперед. Хозяева провели красивую многоходовую комбинацию и вывели на открытый удар Павла Киреенко, который из пределов штрафной пробил точно в дальний угол.

Пропустив мяч, куряне активизировались, но были ближе к тому, чтобы пропустить второй мяч. Из убойной позиции Галыш снова угодил в стойку ворот. Куряне же до конца матча так ничем и не запомнились. «Сибирь» одерживает вторую победу подряд со счетом 1:0 и влияет на судьбы команд, которые борются за Премьер-лигу и прописку в ФНЛ. Напомним, в прошлом туре новосибирцы на выезде обыграли местный «Армавир», который пытается сохранить прописку в ФНЛ.

Между тем «Нижний Новгород», занимающий четвертую строчку, сегодня также в Хабаровске уступил СКА, чем обострил интригу в борьбе за вторую путевку в стыки до предела. Все решится в заключительном туре, когда сыграют «Шинник» с «Авангардом», «Нижний Новгород» с «Мордовией», а «Армавир» со «СКА-Хабаровск».

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