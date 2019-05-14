Большой футбол возвращается в Находку: «Океан» сыграл вничью с «Шахтером»

11 мая на стадионе «Водник» состоялся первый официальный после возрождения матч находкинского клуба в рамках чемпионата Приморского края по футболу. «Океан» принимал команду «Шахтер – СУЭК» из Новошахтинска (бронзового призера прошлогоднего первенства). По данным портала Primsport, напряженная встреча закончилась вничью.

Перед началом матча выступил глава Находкинского городского округа Борис Гладких и представитель титульного спонсора — генеральный директор стивидорной компании «Малый порт» Евгений Пономарев.

— Это очень значимое событие для нашего города, не просто игра футбольной команды, представляющей Находку. На нее, на команду, смотрят наши дети и внуки. Им есть, с кого брать пример и к чему стремиться, — сказал Борис Гладких.

«Шахтер» на правах одного из сильнейших клубов края активно провел первые двадцать минут. В это время футболистам «Океана» ни разу не удалось дойти до штрафной соперника. Однако к середине тайма игра выровнялась – находкинцы смогли провести несколько острых и перспективных атак. К перерыву у болельщиков сложилось ощущение, что «Океан» все-таки сможет забить гол в ворота соперника.

Второй тайм обе команды провели столь же интенсивно и ярко. «Шахтер» чуть больше владел мячом и часто прорывался в штрафную «Океана». Наиболее острый момент в игре произошел на 75-й минуте встречи. Сначала вратарь находкинского клуба успешно отразил выстрел в упор, а затем, после мгновенной контратаки, уже новошахтинскому голкиперу пришлось спасать свою команду.

В концовке игры «Шахтер» выглядел более уверенно. Казалось, что находкинцы устали чуть больше. Тем не менее, «Океан» создал несколько моментов — пару угловых и штрафной. Впрочем, местной команде все же не удалось одержать победу. В результате «Океан» заработал первое очко в свою копилку.

На стадионе «Водник» собралось более тысячи болельщиков «Океана». В течение всей игры они активно поддерживали любимую команду, вернувшуюся на поле после длительного перерыва. Среди зрителей были как убеленные сединами «фанаты», так и новое поколение. По окончании матча болельщики в целом были схожи в оценках: «Жаль, что не выиграли», «Хорошо, что не проиграли», «Вратарь «Океана» — красавчик!» и вообще — «Здорово, что футбол вернулся в город».