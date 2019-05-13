Завершение карьеры Хабиба и поединок Нурмагомедов – Порье

Отец и наставник действующего чемпиона UFC в легком весе – Абдулманап Нурмагомедов, рассказал о планах сына на ближайшее будущее. По его словам, Хабиб собирается провести три успешных боя, а затем уйти из большого спорта. Он надеется завершить профессиональную карьеру на пике формы, имея за плечами 30 побед и ни одного поражения.

В интервью YouTube-каналу Octagon TV Нурмагомедов-старший назвал Тони Фергюсона наиболее подходящим соперником для своего сына. В то же время он считает, что американец Дастин Порье заслужил титульный бой после завоевания пояса временного чемпиона в поединке с Максом Холлоуэем.

Нурмагомедов и Порье встретятся в октагоне 7 сентября. Скорее всего, их противостояние станет главным событием бойцовского вечера UFC 242, который пройдет в Абу-Даби. Хабибу предстоит во второй раз провести защиту титула и доказать, что он лучший в своем дивизионе.

В прошлый раз Орел нанес поражение ирландцу Конору Макгрегору. Вопреки ожиданиям экспертов, дагестанец превзошел Ноториуса не только в борьбе, но и в стойке. Претендент был задушен в четвертом раунде, а последующая драка между командами спортсменов привела к длительной дисквалификации обоих бойцов.

В отличие от Конора, Дастин Порье не спешит делать громких заявлений перед предстоящим боем. Он прекрасно понимает, что победить противника такого уровня будет чрезвычайно трудно. Американец является по-настоящему сильным бойцом, но большинство профессионалов называют фаворитом Нурмагомедова. Бывший соперник Хабиба – Эл Яквинта, полагает, что уже первый тейкдаун в исполнении чемпиона позволит ему выстроить бой по своему сценарию.

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