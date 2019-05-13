«Авангард» дома победил «Сочи»

В победу подопечных Беляева верили только самые преданные болельщики и отчаянные оптимисты. «Аналитики» же спорили лишь в том, сколько лидер ФНЛ отгрузит «Авангарду». Прогнозы вторых начали сбываться уже на седьмой минуте. Сразу же завладевшие инициативой гости организовали быструю фланговую атаку, которую с угла вратарской замкнул Николай Обольский.

Пропустив мяч, хозяева не сразу пришли в себя. С трудом куряне переходили даже центр поля, о каких-то внятных наступательных действиях речи даже не шло. Южане же могли до перерыва сделать преимущество более крупным, но свои моменты растранжирили, при этом пару раз свою команду спас Никита Чагров. Особенно хорош был сэйв стража курских ворот после штрафного, когда Никита потащил мяч и девятки, сорвав овации трибун.

Первый же удар в сторону ворот соперника хозяева нанесли лишь на исходе получаса, но дальний выстрел Багаева был больше для статистики, мяч просвистел в трех метрах над перекладиной.

Однако, убаюкав южан, «Авангард» на 45-й минуте провел быструю контратаку. Андрей Батютин ворвался в штрафную и сделал нацеленный навес на Виталия Федотова, который аккуратно переправил снаряд точно в угол. Нелогичные 1:1. В перерыве уже был завершен матч в Ярославле, где «Томь» уступила «Шиннику» 1:0, тем самым «Сочи» и «Тамбов» досрочно оформили себе прямые путевки в Премьер-лигу. На послематчевой пресс-конференции наставник сочинцев Александр Точилин признал, что отчасти эта радостная новость и сказалась на настрое его игроков, но объяснять только этим поражение не стоит.

После перерыва авангардовцы заиграли куда агрессивнее. Артём Федчук и вышедший вскоре на замену Владислав Руденко раз за разом прессинговали защитников «Сочи» и вратаря, и такая тактика себя оправдала. Несогласованные действия защитника гостей Ивана Миладиновича и голкипера Николая Заболотного привели ко второму голу. Руденко перехватил пас, обыграл вратаря и спокойно покатил мяч в сетку ворот. Нападающий бурно отпраздновал забитый мяч вместе со скамейкой.

Проигрывать в ранге уже клуба РФПЛ никак не входило в планы сочинских футболистов. Южане обрушили шквал атак на ворота хозяев, но основная опасность шла в основном после розыгрыша стандартов. Так, после штрафного гости все же коллективными усилиями затолкали снаряд в сетку, успели это дело отпраздновать и убежать на центр поля, но куряне обратили внимание главного арбитра Игоря Панина, что мяч был забит с нарушением. В частности, Горбунов подыграл рукой, когда переправлял мяч в сетку. Многочисленные повторы не дают точно ответа было нарушение правил или нет, но все же гол был отменен, после чего игроки потолкались немного и разошлись.

В оставшиеся минуты после угловых «Сочи» вполне мог сравнять счет, но куряне отбились и одержали первую волевую победу (2:1) с 2016 года, прервав пятнадцатиматчевую беспроигрышную серию команды Александра Точилина. При этом за весь матч куряне попали только дважды в створ и обошлись без единого углового, в то время как соперник выполнил 10 корнеров.

Взяв 3 очка, Беляев и компания получили до ближайшего матча иммунитет от ехидных комментариев про сливы и прочих конспирологических теорий.

Набрав 55 очков, куряне занимают шестую строчку в турнирной таблице. 18 мая дома «Авангард» проведет отложенный матч с «Краснодаром-2» после чего у всех команд ФНЛ будет одинаковое количество проведенных встреч. Битва за Премьер-лигу продолжается, интрига по-прежнему жива.

Материал предоставлен изданием sportkursk.ru.

