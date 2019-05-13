В Воркуте провели республиканские соревнования по плаванию

С 10 по 11 мая в Воркуте прошли состязания лучших пловцов региона. По данным портала «Про спорт 11», в спортивном комплексе «Арктика» выступили 230 спортсменов в абсолютной возрастной группе. Каждый из них имеет спортивный разряд не ниже первого юношеского.

Пловцов поздравили глава городского округа Юрий Долгих, а также начальник управления физической культуры и спорта Ольга Сильченко. Они поблагодарили команды за поддержку республиканских соревнований по плаванию и пожелали участникам отличных результатов. На торжественной церемонии открытия мэр города вручил зачетные книжки спортивных разрядов двадцати пловцам из Воркуты и Сыктывкара. Памятного кубка удостоилась мастер спорта России и стократная чемпионка республики Коми по плаванию – Елена Булохова.

— Большое количество участников обусловлено, в том числе, возможностью сегодня выполнить новые спортивные разряды, ведь дети работали целый год и сейчас показывают хорошие результаты, — отметила главный судья соревнований Татьяна Смотрина.

Не все команды смогли привезти сильнейших спортсменов, ведь многие пловцы участвуют в общероссийских соревнованиях. Впрочем, это не повлияло на степень накала борьбы на дорожках. Спортмены подошли к последнему старту сезона очень ответственно. В первый день юноши соревновались на дистанции 400 метров «комплекс». Это очень тяжелая дистанция, но участники проявили спортивный характер и финишировали с разницей всего в несколько сотых секунды. Такой результат – большая редкость для этой дисциплины.

Спортивную школу пловцов «Орбита» из Сыктывкара представляли 24 спортсмена-юниора. По словам тренера спортшколы Галины Кузьменко, все они, несмотря на волнение, справились с поставленной задачей: