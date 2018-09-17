Серена Уильямс отказалась извиниться перед судьей
17 сентября 2018, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала ситуацию, вызвавшую скандал между ней и судьей. Во время финального матча US Open она вступила в конфликт с судьей Карлосом Рамосом.
«Я до сих пор не понимаю произошедшего. Получается, если вы женщина, то вам позволено делать лишь половину того, что могут делать мужчины. Я не согласна с наказанием за подсказку тренера. Мы с ним не общались во время матча. Извиняться перед судьей я не стану», - заявила Серена Уильямс.
Ранее во время финального матча теннисного турнира US Open американка Серена Уильямс устроила скандал, когда судья на вышке вынес ей предупреждение за подсказку от тренера. В результате конфликта Уильямс проиграла японской теннисистке Наоми Осаке и была оштрафована за три нарушения правил турнира на общую сумму 17 тысяч долларов, сообщает Lenta.ru.
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