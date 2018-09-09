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Серена Уильямс оштрафована на 17 тысяч долларов за поведение на US Open

9 сентября 2018, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Серена Уильямс оштрафована на 17 тысяч долларов за поведение на US Open
фото: Instagram

Известная американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на общую сумму в 17 тысяч долларов за три нарушения правил в финале Открытого чемпионата Соединенных штатов по теннису.

Как ранее сообщали АН, Уильямс получила штраф за подсказку тренера, швырнула ракетку на корт, за что получила штрафное очко, а затем оскорбила судью, назвав его вором и лжецом.

Теннисистка получила 10 тысяч долларов штрафа за словесное оскорбление судьи. Еще 4 тысячи за подсказки тренера Патрика Муратоглоу и 3 тысячи - за сломанную ракетку.

Напомним, финальная встреча последнего в сезоне турнира серии Большого шлема завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 20-летней японки Наоми Осаке.

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