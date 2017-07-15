Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон-2017

Испанка Гарбинье Мугуруса победила американку Винус Уильямс в финальном матче женского одиночного разряда Уимблдона-2017.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:0 в пользу 23-летней испанки. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Букмекеры перед началом матча фавориткой считали 15-ю ракетку мира Мугурусу. Уильямс занимает 11-е место в мировом рейтинге.

В 2015 году Мугуруса уже выходила в финал Уимблдона. Тогда она уступила сестре Винус Уильямс Серене. В 2016 году Мугуруса выиграла Открытый чемпионат Франции, победив все ту же Серену Уильямс.