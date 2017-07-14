В женском финале Уимблдона-2017 сыграют Мугуруса и Уильямс

23-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (15-е место в международном рейтинге) и 37-летняя американка Винус Уильямс (11-е место) встретятся в финале одиночного разряда Уимблдона-2017.

В полуфинале Уильямс выиграла у седьмой ракетки мира британки Йоханны Конта со счетом 6:4, 6:2. А Мугуруса со счетом 6:1, 6:1 легко обыграла 87-ю ракетку мира словачку Магдалену Рыбарикову.

Фавориткой финального матча букмекеры считают Мугурусу - ставки на ее победу принимают с коэффициентом от 1,75 до 1,89, на победу Уильямс - от двух до 2,09.

Финальный матч начнется 15 июля в 16:00 по московскому времени.