Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, Джокович снялся

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне. В четвертьфинале он победил канадца Милоша Раонича со счетом 6:4, 6:2, 7:6.

В настоящее время Федерер занимает пятое место в международном рейтинге, Раонич - седьмой.

В другом четвертьфинале встречались чех Томаш Бердых (15-я ракетка мира) и серб Новак Джокович (4-я). При счете 7:6, 2:0 в пользу Бердыха Джокович отказался от продолжения матча.

Примечательно, что в случае победы Джоковича он в полуфинале встретился бы именно с Федерером.