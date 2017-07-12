Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, Джокович снялся
12 июля 2017, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне. В четвертьфинале он победил канадца Милоша Раонича со счетом 6:4, 6:2, 7:6.
В настоящее время Федерер занимает пятое место в международном рейтинге, Раонич - седьмой.
В другом четвертьфинале встречались чех Томаш Бердых (15-я ракетка мира) и серб Новак Джокович (4-я). При счете 7:6, 2:0 в пользу Бердыха Джокович отказался от продолжения матча.
Примечательно, что в случае победы Джоковича он в полуфинале встретился бы именно с Федерером.
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