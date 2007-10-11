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Пять способов обеспечить результат

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Пять способов обеспечить результат
Фото ИТАР-ТАСС

 Цель оправдывает средства. Этот лозунг всегда становился актуальным на финише чемпионатов России по футболу, когда для одних очки – на вес золота, для других – синоним выживания в премь­ер-лиге. «Аргументы неделi» изучили 5 внефутбольных способов добычи очков.

 ПОСЛЕ 26-го тура в таблице чемпионата России сложилась довольно запутанная ситуация. Как внизу, где понятно только, что «Ростов» не выжил, так и наверху, где на чемпионство претендуют сразу же три команды. И пусть по­клонники «Зенита» уверены, что именно он будет первым. А болельщики московского «Спартака», победившего в понедельник нальчикский «Спартак», что их клуб возьмет золото, на самом деле, все в руках... ФК «Москва». Действительно, если команда Леонида Слуцкого, отстающая после 26-го тура от лидеров на 3 очка (46 против 49), выиграет все оставшиеся матчи (а встречается она на финише и со «Спартаком», и с «Зенитом»), чемпион – «Москва».

 Недруги российского футбола и просто злые языки утверждают, что на достижение результата будут брошены все силы и средства. «Аргументы неделi» далеки от мысли, что в арсенале наших лучших клубов эти средства есть, однако…

Договор с соперником

 ЭТО – самый древний способ добычи очков, разработанный еще в советское время. «Договорняки» позволяли команде с уверенностью смотреть в будущее. Потому что еще до начала первенства было понятно, на какое количество гарантированных очков можно рассчитывать. В чемпионатах СССР очки «пилили». Чаще всего это делали украинские клубы, когда нужно было обойти Москву. Потом, в 90-е, практически в открытую так поступали нижегородский «Локомотив» и новороссийский «Черноморец», да и не только они. В прошлом сезоне многие с возмущением говорили о существовании пула команд, поделивших между собой очки.

 В этом сезоне пока тишина. Похоже, усилия РФС по очищению нашего футбола постепенно приносят плоды. Хотя гарантии, что судьбу какой-нибудь команды уже не решили другие, конечно же нет. Да и владельцы клубов сегодня озабочены тем, чтобы ни их имена, ни названия компаний-спонсоров не ассоциировались с понятием «договорняк».

Покупка матча

 ЭТО – разновидность «договорняка». Деньги могут заплатить как всей команде – она получит их в качестве премиальных, так и отдельным футболистам, обеспечившим результат. Обычно договариваются с капитаном, вратарем, центральным защитником и центральным нападающим. Покупать матч – дело опасное, даже уголовное (пока, правда, никого не посадили). В отличие от «договорняков», когда команда красиво побеждает на своем поле и в борьбе проигрывает на чужом. Можно уступить и в обеих встречах, но тогда соперник обязан будет вернуть очки на будущий год.

  Цена матча зависит от его важности. Речь может идти о нескольких десятках тысяч долларов, когда очки нужны, чтобы на всякий случай подстраховаться от вылета. И до сотен тысяч, если речь идет о еврокубках. Возможен бартер: сегодня вы нам очки, завтра мы вам игрока по заниженной цене или бесплатно в аренду.

Работа с судьями

 ВАРИАНТ покупки матча, когда результат обеспечивает арбитр, тоже дело опасное, потому что сегодня все судьи «под колпаком» РФС. К тому же не все арбитры готовы рисковать высокими гонорарами – более 3 тыс. долл. за матч в премьер-лиге. Высший «пилотаж» – назначить пенальти в ворота команды-покупателя, чтобы снять все обвинения в предвзятости, а потом отсудить «как надо». Минимальная цена – несколько десятков тысяч долларов.

Стимулирование третьих команд

 ЭТО почти законный способ борьбы с конкурентами. Нередко суммы премиальных за то, чтобы команда, которой уже ничего не нужно, билась изо всех сил, даже не скрывают. Стимулирование применяется не только в России, но и в больших футбольных странах, например Испании. Этот метод морально осуждают как противоречащий духу футбола, однако запрещают не везде.

Звонок сверху

 ЕСТЬ еще один, правда, устаревший способ «договорняка». Он был унаследован еще с советских времен. Тогда вопрос количества очков решался «наверху», руководителями структур КПСС. В России 90-х годов прошлого века еще встречались подобные случаи – договаривались на уровне глав городов и губерний. Но сегодня, с приходом в футбол крупного капитала, «звонок сверху» почти не применяется, хотя в случае необходимости может быть использован в качестве дополнительного рычага давления.

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