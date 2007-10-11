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Кубок Кремля: Как же теперь без черной икры?

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Кубок Кремля: Как же теперь без черной икры?

 На этой неделе в Москве начался очередной, уже 18-й по счету,  международный теннисный турнир Кубок Кремля. Дольше в нашей стране проводилось только одно соревнование – хоккейный Приз «Известий». Но даже в самые лучшие годы «Снеговик» не мог сравниться по престижу с традиционным осенним противостоянием как теннисистов, так и теннисисток в «Олимпийском»...

 ПЕРВЫЙ Кубок Кремля, состоявшийся благодаря его организатору Сассону Какшури в 1990 г., мало походил на теннисный турнир. Зрители были совершенно незнакомы с правилами этикета в этом виде спорта. А так называемая теннисная деревня по обилию дефилирующих по ней работниц постельного фронта могла смело конкурировать с Тверской и Международным торговым центром. Многие предсказывали тогда организаторам неминуемое банкротство и душевные волнения. Но скромный турнирчик уже через несколько лет крепко встал на ноги, обзавелся постоянным кругом знатных теннисных фанатов. В то время «с легкой ракетки» Бориса Ельцина началась эпоха повального увлечения теннисом. Понятно, что спонсоры для призового фонда мужского турнира находились автоматически: вложить деньги в Кубок означало лично поддержать Бориса Николаевича.

 Их стараниями у организаторов турнира появилась «черная касса», из которой выплачивались так называемые гарантии. Или, говоря простым языком, взятки ведущим теннисистам за их согласие приехать в Москву. Другого способа тогда заманить теннисную звезду в Россию, увы, не существовало! Правда, взятки не всегда помогали. В 1994-м тогдашняя первая ракетка мира Серхи Бругейра получил «гарантию», по разным данным, от 200 до 300 тыс. «зелеными». И тотчас проиграв в первом же туре завзятому аутсайдеру, немедленно улетел с «бабками» домой.

 Несмотря на подобные шероховатости, Какшури за шесть лет превратил авантюрный проект в довольно успешное мероприятие и тем самым подписал себе приговор. Уже тогда имевший довольно специфическую репутацию Национальный фонд спорта (читай – Шамиль Тарпищев) надавил на Какшури и заставил его уступить права на турнир. Причем за те же 100 тыс. долл., которые он изначально вложил в дело. После чего НФС бесплатно передал купленный кубок Национальной теннисной федерации (то есть Шамилю Тарпищеву).

 Именно Тарпищеву народная молва приписывает факт спасения Кубка Кремля в 1998 году. Тогда после августовского дефолта организаторы турнира оказались перед перспективой полного банкротства. За две недели до начала соревнования в кассе Кубка не было ни одного цента из двухмиллионного гонорарного фонда. Говорят, что Тарпищеву пришлось чуть ли не на коленях ползать перед небезызвест­ными Татьяной Дьяченко и Борисом Березовским, чтобы вымолить требуемые деньги. Хотя, как утверждают очень злые языки, уже тогда господин Тарпищев был настолько богат, что мог бы в течение нескольких десятилетий финансировать Кубок из собственных средств.

 Кубок Кремля вошел в историю тенниса как первый недельный турнир, в котором под одной крышей выступали теннисисты и теннисистки. Что, конечно, не могло не придать этому соревнованию довольно пикантный характер. К тому же Москва всегда славилась невероятным (в иные годы VIP-гости съедали по полтонны черной икры за неделю) хлебосольством. И мест­ные женщины готовы были услаждать заезжих мастеров «за бесплатно», только из-за любви к теннису. Поэтому неудивительно, что вскоре за Кубком закрепилась слава едва ли не самого главного «тусовочного мероприятия» в обоих турах. Тут всегда можно хорошо повеселиться в конце тяжелого сезона.

 Своеобразная слава Кубка привела к тому, что ведущие теннисисты стали обходить его стороной. А сам турнир постепенно превратился в чемпионат России – этакий междусобойчик наших ведущих теннисистов, которых порой едва ли не силой вынуждали приезжать в Москву. Все это привело к удивительной для мирового тенниса ситуации, когда женская половина турнира сильнее мужской. Вот и в этом году победительница получит 197 тыс. долл., а победитель «всего» 142 тыс. при общем призовом фонде в 2 млн. 340 тыс. «зеленых».

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