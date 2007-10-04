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Через год у нас будет ЕВРО-НХЛ

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Через год у нас будет ЕВРО-НХЛ
Скоро все в сборной Быкова будут играть исключительно по правилам НХЛ

 В прошлый четверг на совещании у заместителя председателя Правительства РФ Сергея Нарышкина было принято решение о создании со следующего сезона новой Открытой всероссийской хоккейной лиги. По идее эта лига может превратиться в европейскую альтернативу НХЛ.

Путинский «совет в Филях»

 НОВЫЙ проект по содержанию очень напоминает тот, который был представлен на рассмотрение клубам российской хоккейной суперлиги еще два года назад Вячеславом Фетисовым. Тогда руководитель Росспорта предлагал сформировать евроазиатскую хоккейную лигу, куда вошли бы ведущие клубы России, стран СНГ - Украины, Белоруссии, Казахстана, а впо­следствии - и стран Западной Европы. По мнению Вячеслава Фетисова, эта лига, созданная по образцу сильнейшей в мире НХЛ, могла бы стать своеобразной альтернативой последней. Что реально дало бы импульс развитию нашего хоккея во всех отношениях: и спортивном, и коммерческом. Однако владельцы отечественных клубов одобрили идею лишь на уровне декларации о намерениях. А сами предпочли продолжить играть в рамках чемпионата России.

 В отличие от них серьезную заинтересованность в реализации фетисовского предложения проявил президент и главный болельщик страны Владимир Путин. Как рассказывал глава Росспорта, в мае этого года сразу после окончания Чемпионата мира в Москве Путин лично встретился с ним, председателем Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и главным тренером национальной сборной Вячеславом Быковым. В  ходе разговора о состоянии дел в российском хоккее Президент РФ дал поручение не затягивая доработать проект международной хоккейной лиги. И назначил ответственным за него персонально Сергея Нарышкина. В  результате появилось подготовленное специалистами, привлеченными ФХР, предложение о создании Открытой всероссийской хоккейной лиги, решение по которому и было принято в прош­лый четверг. Как выяснилось, поддержать этот проект согласились крупнейшие компании России. Представитель одной из них - заместитель председателя правления «Газпрома» и президент санкт-петербургского СКА Александр Медведев - принимал участие в недельной давности встрече у вице-премьра Нарышкина.

Вперед, в СССР!

 РЕАКЦИЯ на сенсационное решение, принятое в кабинете вице-премьера правительства, вызвало неоднозначную реакцию руководителей и тренеров 20 команд российского чемпионата, который по проекту через год прекратит свое существование. Большинство из них однозначно поддержало предложенный ФХР план. А кто-то оказался не готов занять какую-либо позицию без предварительного объяснения четких принципов работы новой лиги. Ожидается, что необходимые разъяснения клубы получат сегодня на совещании в стенах ФХР. Предварительно же президент федерации Владислав Третьяк сообщил следующее:

 - Новая хоккейная лига будет акционерным обществом, в его состав войдут клубы российской суперлиги и лучшие команды из стран СНГ. Акционерами станут ведущие государственные компании, которые добровольно идут на столь большие затраты.

 - Крупным акционером станет сама ФХР, - заявил Владислав Александрович. - У федерации будет контрольный пакет -

25% плюс одна акция. Новая лига должна стартовать уже в сентябре будущего года. Надеемся, что со временем сумеем найти общий язык с клубами Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии и других стран. В лиге будут задействованы большие деньги, что является очень хорошим стимулом. Кроме того, не последнюю роль в пользу этого проекта сыграют и правила игры, которые будут такими же, как в НХЛ. В течение октября мы должны подготовить учредительные документы, чтобы в ноябре зарегистрировать новую лигу.

 Вячеслав Фетисов в свою очередь раскрыл состав «группы поддержки» утвержденного проекта из числа предполагаемых инвесторов:

 - Я очень рад, что наконец-то в России стала понятна необходимость создания подобной лиги. Естественно, предстоит решить очень много вопросов, связанных с ее организацией. Для этого в ближайшее время будет сформирована рабочая группа специалистов. У нас есть поддержка таких солидных компаний, как «Внешторгбанк», «Внеш­эко­ном­банк», «Рос­обо­рон­экспорт», «Газ­пром» и некоторых других.

 В общем, понятно, что именно федерация во главе с Третьяком сумела привлечь внимание государства к проблемам российского хоккея и выводит его на иной, государственный, уровень. Поэтому вряд ли можно сомневаться, что помимо беспрецедентного финансирования хоккей в России в ближайшее время выйдет и на центральные телевизионные каналы. По информации «АН», переговоры об этом уже ведутся в настоящее время.

 Помимо состава новой лиги, календаря, решения вопросов с перемещением участников через государственные границы разработчикам проекта, возможно, придется думать и над урегулированием конфликтной ситуации в отношениях с Международной федерацией хоккея. Как известно, еще в мае ее президент Рене Фазель объявил о возобновлении с 2008 г. розыгрыша Евролиги  - аналога футбольной Лиги чемпионов. Открытая всероссийская хоккейная лига ставит под удар эту инициативу. Правда, тот же Вячеслав Фетисов полагает, что совместное суще­ствование двух этих лиг вполне можно обеспечить.

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