//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Кинг-Конг не «загасил» пожарного

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Кинг-Конг не «загасил» пожарного
Канадец Бержерон оказался стойким оловянным солдатиком

В прошлую субботу в немецком городе Ольденбурге боксер-супертяжеловес Николай Валуев вернулся на ринг. Это после обидного поражения в апреле этого года от Руслана Чагаева из Узбекистана и потери титула чемпиона мира по версии WBA. Возвращение получилось не слишком впечатляющим. Валуев победил по очкам канадца Жана-Франсуа Бержерона, который легче его на 41 кг, но яркого бокса при этом не показал.

 

Ольденбургский тест

 ТРИДЦАТИЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ пожарный из городка Сен-Жеронт канадской провинции Квебек  - Бержерон до приезда в Ольденбург одержал на профессиональном ринге 27 побед подряд, но исключительно над малоизвестными боксерами. Каковым, собст­венно, до боя с Валуевым являлся и он сам. Экс-чемпион WBA все-таки в своей карьере выигрывал у очень неплохих по нынешним меркам бойцов вроде Лэрри Доналда, Джона Руиса, Оуэна Бека, Монти Баррета. Так что к самоуверенному утверждению Жана-Франсуа, что он-де собирается Валуева побить, никто серьезно не отнесся. Так же как никто не принимал всерьез того, как бержероновский тренер с увлечением демонстрировал заготовленное для этого поединка канадское ноу-хау - ботинки на 15-сантиметровой платформе. Наставник надевал их во время тренировок. Чтобы подопечный приноровился к разнице в росте между ним и 213-сантиметровым российским Кинг-Конгом. Кстати, отсутствие у Бержерона какого-либо прозвища (неотъемлемый атрибут всех известных боксеров-профессионалов) - лишнее свидетельство заурядности канадца на международном ринге. Впрочем, если за напускной бравадой он и ставил перед собой цель в поединке с Валуевым не проиграть позорно, то в итоге с успехом ее достиг.

 Задача Валуева, естественно, была куда сложнее. В том, что он победит, конечно, сомнений у большинства болельщиков даже не возникало. Вопрос состоял в том, как он это сделает. Ведь у всех на памяти досаднейшая весенняя осечка санкт-петербуржца в поединке с Русланом Чагаевым. Самое обидное для поклонников Валуева было даже не то, что он проиграл значительно уступавшему ему по габаритам тяжеловесу из Узбекистана и отдал ему титул WBA. Просто тогда родилось ощущение, что россиянин как боксер уперся в некий потолок, полностью исчерпав свои возможности. Победа вовсе не далась Чагаеву так уж легко. Но он, более техничный, более подвижный, более сообразительный, нежели другие соперники питерского гиганта, как-то уж чересчур явно его просчитал. И не оставил Валуеву ни единого шанса вернуть контроль над ходом боя. Столь ушлых тяжеловесов, как Чагаев, в мире очень немного, но они есть. Поэтому стало совершенно очевидно, что Николая Валуева, со всей его неуклюжестью и медлительностью, отсутствием акцентированного удара, в дальнейшем ждут колоссальные проблемы. И что, не избавившись от них, о возвращении чемпионства нечего даже и думать.

Незаметная победа

 НО ВАЛУЕВ решил опровергнуть утверждение, что в его 34-летнем возрасте меняться уже поздно. Он отказался от услуг своего прежнего тренера Манвела Габриэляна. И в течение двух последних месяцев истово работал под присмотром нового наставника - Александра Зимина. А вдруг и вправду приглашение знаменитого специалиста, выводившего на чемпионский уровень легковесов и средневесов, таких как Юрий Арбачаков и Орзубек Назаров, оказалось чудотворным ходом? Проверить это предстояло в ольденбургском бою с Бержероном.

 Канадец-то оказался отнюдь не робкого десятка. Валуев контролировал развитие событий, но бой почти на всем протяжении выглядел равным. Бержерон часто огрызался, причем сразу после пропущенных ударов, и неплохо контратаковал. Валуев в этом нудном поединке бил, как и раньше, слишком мало. «Взорвался» лишь в самой концовке. В 11-м раунде здорово пробил соперника правой. А в 12-м так жестоко отметелил его у канатов, что оставалось только диву даваться, как Жан-Франсуа все-таки дотянул до гонга. И ведь это Валуев «отпустил» Бержерона, хотя имелась возможность добить его хотя бы до нокдауна. Но нокдауна, не говоря уж о нокауте, не было. Поэтому с трудом приходилось искать не бросающиеся в глаза признаки того, что Валуев все-таки выходит на иной, более высокий, уровень бокса.

 Эксперты все же отметили, что по сравнению с апрельским боем - тоже против левши - Николай значительно лучше защищался. Чагаев после его выпадов регулярно находил бреши в валуевской обороне. Бержерону далеко не все удавалось. К  последним раундам поединка с Чагаевым россиянин заметно «подсел». А  в субботнем бою, напротив, сумел резко взвинтить темп. То есть в физической подготовке он вроде бы прибавил. Маловато? Однако не исключено, что и цели драться уже сейчас абсолютно по-другому, чем раньше, Александр Зимин с Николаем Валуевым перед собой не ставили. Но тогда когда же?

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...

//В мире

Аналитик назвал условие превращения Белоруссии в «Антироссию» по примеру Украины

Аналитик назвал условие превращения Белоруссии в «Антироссию» по примеру Украины

Белоруссия в будущем может повторить путь Украины, превратившись в «Антироссию». Соответствующий прогноз некоторое время назад озвучил Игорь Шишкин, заместитель директора института стран СНГ.

//Политика

США ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

США ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

Министерство финансов США ввело санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" из-за ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом в понедельник сообщается на сайте американского ведомства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Эстония может заявить права на российскую землю

Эстония может заявить права на российскую землю

Консервативная народная партия Эстонии, представители которой вошли в состав нового правительства, выдвинули законопроект с требованием оспорить территориальную принадлежность русских земель.

//Хайтек

Христиан призвали воздержаться от Интернета в Великий пост

Христиан призвали воздержаться от Интернета в Великий пост

Руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви протоиерей Велибор Джомич рассказал, что Великий пост - подходящее время отказаться от Интернета, ответить разумным воздержанием на растущую интернет-зависимость

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Синекура для Шаталова

Синекура для Шаталова

7 марта нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» опубликовала официальное сообщение о том, что совет директоров компании, который не менялся с 2017 года, пополнят сразу несколько новых человек. Одним из кандидатов выдвинут Сергей ШАТАЛОВ, много лет курировавший налоговую политику в Минфине

//Общество

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети

Среди пророчеств, оставшихся после православных старцев, есть такие, в которых говорится о будущем военном конфликте между Россией и Китаем. Данные прогнозы приведены в публикации, появившейся в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Собчак и Мороз устроили "разборки" в Сети

Собчак и Мороз устроили "разборки" в Сети

В интернете обсуждают скандал, развернувшийся в социальных сетях между телеведущей Ксенией Собчак и бывшей женой Константина Богомолова Дарьей Мороз. Похоже, дамы крепко увязли в перепалке.

//Спорт

Конор Макгрегор арестован в США

Конор Макгрегор арестован в США

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор 12 марта был арестован в Майами-Бич, штат Флорида. Ирландца обвиняют в разбое и преступном причинении ущерба.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//В мире

Депутат Госдумы назвал подлостью задержание на Украине крымского военного

Депутат Госдумы назвал подлостью задержание на Украине крымского военного

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал подлостью и местью задержание на территории Украины военнослужащего из Крыма за "дезертирство". Ранее стало известно, что военный был задержан в Херсонской области.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Мать девочки-маугли сделала признание

Мать девочки-маугли сделала признание

Мать девочки-маугли, найденной спасателями запертой в квартире в Москве, дала показания на допросе. Об этом в понедельник сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

//Спорт

«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»- 2:2 и отстает от лидера на 5 очков

«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»- 2:2 и отстает от лидера на 5 очков

Игроки "Краснодара" слишком стали мельчить в передачах у штрафной площади "Оренбурга" и в итоге упустили ещё один шанс для создания голевого момента. На 41 минуте - 0:1!!! Сутормин!!!

//В мире

Трамп выступил за отмену зимы в США

Трамп выступил за отмену зимы в США

Глава Вашингтона Дональд Трамп поддерживает идею отмены "зимнего времени" на территории Соединенных штатов. Соответствующее заявление появилось сегодня в Twitter американского президента.

//В мире

Госдеп затруднился ответить на неудобные вопросы о мине

Госдеп затруднился ответить на неудобные вопросы о мине

В официальном ответе официальный Вашингтон пока не смог сформулировать позицию относительно инцидента с миной. Поводом для обращения в Госдеп стал скандал, в который попал сотрудник американского посольства в аэропорту Шереметьево.

//Общество

За буксиром ВМС Украины на учениях внимательно наблюдала ФСБ России

За буксиром ВМС Украины на учениях внимательно наблюдала ФСБ России

Буксир военно-морских сил Украины «Корец» совершил плановый выход в море. Спустя время к нему присоединились наблюдатели из ФСБ. Экипаж судна ВМСУ отрабатывал противодиверсионные маневры, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

//Общество

Любовь победила деньги

Любовь победила деньги

Пьяный феодосиец, поссорившись с сожительницей, облил ее торговое заведение бензином и поджег. Нанесенный огнем ущерб оценили в четверть миллиона рублей. Согласно материалам дела, 46-летний горожанин облил торговую точку горючей жидкостью в августе 2018 года

//Новости партнеров

//Здоровье

Специалисты выяснили, о чем чаще всего лгут врачам пациенты

Специалисты выяснили, о чем чаще всего лгут врачам пациенты

Ученые из Университета Юты (США) выяснили, что 80% пациентов врут своим врачам. Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований, в которых приняли участие 4.5 тысячи человек.

//Общество

Педиатры: всыпать ремня - не метод!

Педиатры: всыпать ремня - не метод!

Специалисты Американской академии педиатрии считают, что физическое насилие в качестве наказания ни в коем случае не должно применяться к детям, так как оно может вызвать страшные последствия.

//Происшествия

Стали известны подробности о судьбе девочки-маугли

Стали известны подробности о судьбе девочки-маугли

Пятилетнюю девочку, найденную в квартире на севере Москвы, скоро могут выписать из больницы. Об этом сообщил журналистам главврач Детской клинической больницы им.Башляевой Исмаил Османов.

//Шоу-бизнес

Сергея Зверева вызвали в полицию из-за одиночного пикета

Сергея Зверева вызвали в полицию из-за одиночного пикета

Стилиста и певца Сергея Зверева вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении. Причиной стал одиночный пикет в центре Москвы в защиту озера Байкал.

//Общество

СТС возвращает Михаила Шаца в эфир

СТС возвращает Михаила Шаца в эфир

Шоумен Михаил Шац появится в телевизионном эфире. Участие телеведущего анонсировал телеканал СТС. Телевизионщики пообещали новое развлекательное шоу под названием «Дело было вечером». В нем примут участие две звездные команды. Ведущим назван Михаил Шац.

//В мире

Спецслужбы взорвали у британского консульства в Турции сладости

Спецслужбы взорвали у британского консульства в Турции сладости

Оставленный неизвестными пакет у входа в дипучреждение вызвал переполох в британском консульстве в Стамбуле. Сообщение о неизвестном предмете было передано спецслужбам. Они среагировали молниеносно. К зданию консульства прибыла бригада взрывотехников.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
2

"Грозное оружие": в США оценили ракету "Циркон"
3

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
4

Порошенко перевёл ядерные "стрелки" на Москву
5

На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры