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«Москва» построена?

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, Sportbox.ru - специально для «Аргументов неделi» ]

«Москва» построена?
Форвард «Москвы» Роман Адамов рвется в лучшие бомбардиры чемпионата

Для кого-то главный вопрос осени - кто станет чемпионом России по футболу: «Зенит» или «Спартак»? Для 5 тысяч преданных болельщиков ФК «Москва» гораздо важнее знать, будет ли их любимая команда в «тройке». «Аргументы неделi» считают, что будет.

 

Запланированная сенсация

 В 2007 г. «Москва» должна выиграть чемпионат России. Именно об этом говорил пять лет назад генеральный менеджер клуба Юрий Белоус, рисуя радужную картину подъема команды, которая тогда называлась «Торпедо-ЗИЛ». План-максимум «Москва» не выполнит. Ей пока не по силам состязаться с мультимиллионерами - «Зенитом» и «Спартаком». Но даже если она займет третье место, что ей вполне по плечу, это станет главной сенсацией чемпионата России - 2007. А  возможно, и последних трех лет. Ведь после 2004-го, когда бронза досталась «Крыльям Советов», в «тройке» всегда были ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», а на подступах к ней - «Зенит» и «Рубин».

 Пять лет назад Белоусу, пришедшему «из ниоткуда», многие давали полгода-год от силы до увольнения с поста руководителя «мертворожденной» команды с советским названием. Спустя 5 лет Белоус, освоивший когда-то азы футбола в Луганске, затем занимавшийся журналистикой и бизнесом, все еще на своем месте. Его по-прежнему поддерживают мэр Москвы Юрий Лужков и один из богатейших людей России (10-е место по рейтингу Forbes) Михаил Прохоров.

 Оба нередко бывают на матчах «Москвы», а если и пропускают встречи, об их результатах узнают первыми. Впрочем, поддержка Лужкова и Прохорова вовсе не синоним бездонного кошелька. «Москва» обошла многих в премьер-лиге отнюдь не потому, что может потратить несколько «лишних» миллионов евро на перспективных аргентинцев Пабло Барриентоса и Макси Моралеса или на их более опытного соотечественника «барселонца» Макси Лопеса. Сегодня в премьер-лиге день­ги не проблема. Вот только с умом тратить их умеет не каждый. «Москва» в этом плане в каком-то смысле образец. Хотя в прежние годы Белоус то заявлял о желании купить давно увядшего англичанина Пола Гаскойна, то предлагал зарплату в полтора раза больше, чем итальянский «Интер», португальцу Луишу Фигу, который даже приезжал в Москву на переговоры. Впрочем, скорее всего, это был PR чистой воды - в начале пути «Москва» в нем нуждалась гораздо больше, чем сегодня. Ныне лучший PR - это победы над «Спартаком», ЦСКА или «Динамо». Это 12 голов Романа Адамова, претендующего на звание лучшего бомбардира чемпионата России - 2007. Это 5 тыс. болельщиков (в среднем), которые приходят на матчи команды на стадион на Восточной улице. Для сравнения: два-три года назад их было в два раза меньше.

Перед решающим боем

 «МОСКВА» - команда молодая. Не только потому, что получила свое название в мае 2004-го. Белоусу - 46 лет, главному тренеру Леониду Слуцкому, которому, как и генеральному директору «Москвы», предсказывали когда-то недолгую жизнь в клубе, - 36. Заместителю генерального директора по развитию Максиму Мотину - всего 24. Сама команда - то, что на языке штампов называется «сплав молодости и опыта». Точнее о «Москве» не скажешь, потому что рядом с повидавшими виды Сергеем Семаком, Дмитрием Годунком или Петром Быстровым играют молодые Кирилл Набабкин, Павел Голышев или Пабло Барриентос.

 Наверное, решающий матч «Москва» сыграет в начале ноября в Питере, где рвущийся к чемпионству «Зенит» устроит ей самую серьезную в этом сезоне проверку. Если команда Слуцкого ее пройдет, то наверняка обеспечит себе место в «тройке», а может быть, и повлияет на расклад в борьбе за первое место. Разговор же о возможном чемпионстве, начатый пять лет назад, можно будет продолжить в следующем сезоне. Что ж, «Москва» не сразу строилась…

 

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