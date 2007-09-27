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Еще раз о Нусуеве

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Валерий ВОЛКОВ ]

Еще раз о Нусуеве

 Два года назад на московской улице был расстрелян человек. Заказное убийство успешного бизнесмена в столице, к сожалению, не редкость. Но это преступление не мелькнуло парой строк в криминальной хронике, а получило широкую огласку: убитый, Шевалье Нусуев, был заслуженным мастером спорта по дзюдо, заслуженным тренером РФ, основателем и руководителем Федерации детского спорта России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Казалось, следствие приложит все силы, чтобы убийство было раскрыто. Однако до сих пор ясности в деле нет – словно кто-то рассчитывает, что оно будет похоронено и забыто под грудой бумаг. Но есть люди, которые не могут забыть это преступление. В конце августа наша газета опубликовала открытое письмо вдовы убитого Бэлы Нусуевой Генеральному прокурору России Юрию Чайке. Она просила Генпрокурора обратить личное внимание на это дело и надеялась, что лишь тогда оно, несмотря на явное бездействие следствия, все же будет раскрыто.

 В ТЕЧЕНИЕ двух прошедших после убийства лет с этой же, по сути, просьбой в Генпрокуратуру и Прокуратуру Москвы неоднократно обращался депутат Госдумы Александр Коржаков, хорошо знавший Шевалье Нусуева. В своих депутатских запросах и лично на приеме у прокурора города Юрия Семина он обращал внимание на то, что как само убийство, так и сопутствующие ему иные нарушения законов не были не только не раскрыты, но и не изучены следствием в полной мере. Оно не дало правовой оценки факту кражи в ночь убийства личных вещей, документов и деловых бумаг погибшего Шевалье из его офиса, совершенной его же братом Юно Нусуевым совместно с Михаилом Махарадзе и Натальей Семендуевой – при том, что в материалах уголовного дела этот факт подробно и документально отображен. Произошла кража, ее участники известны, свидетельские показания имеются. Но прокуратура ЮЗАО ничего в связи с этим не предпринимает. Более того, в обход вдовы и закона, точнее ст. 42 УПК РФ, потерпевшим по делу был немедленно признан тот же Юно Нусуев. Только через год хождений по инстанциям, череды депутатских запросов и жалоб адвокатов Бэлу Нусуеву все же потерпевшей признали – но к тому времени все счета погибшего были пусты, ей с тремя деть­ми осталось 29 центов. Остался без правового последствия и установленный факт подделки документов на продажу торговых павильонов погибшего – снова Юно Нусуевым. Факт мошенничества задокументирован, подробно описан в деле, однако наказания виновных не последовало.

 Впрочем, в прокуратуре ЮЗАО г. Москвы вдове заявили сразу: «Это убийство никогда не будет раскрыто!», и… как в воду смотрели. Хотя слышать такие «пророчества» от самих следователей довольно странно. Ответом на обращения депутата Коржакова были лишь отписки: «Ваши запросы приняты к рассмотрению… О результатах и принятых мерах вам будет сообщено...» По сути, остался без объяснения и отказ в запросе Александра Коржакова в столичную прокуратуру о передаче этого уголовного дела из прокуратуры ЮЗАО г. Москвы в Управление по расследованию бандитизма и убийств.

 И вот недавно уже пять депутатов Госдумы: Коржаков, Баскаев, Харитонов, Фадзаев и Волковский вновь обратились с депутатским запросом к Генеральному прокурору Юрию Чайке. На этот раз Генеральная прокуратура обратила на депутатский запрос более серьезное внимание: «По поручению Генерального прокурора Российской Федерации с изучением материалов след­ствия рассмотрены ваши запросы по поводу ненадлежащего расследования уголовного дела об убийстве Нусуева Ш.С. Прокуратурой Юго-Западного админист­ративного округа г. Москвы предварительное следствие по делу 22.06.2007 приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

 Изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре Российской Федерации показало, что процессуальное решение по делу принято преждевременно. Заместителем прокурора г. Москвы 28.08.2007 оно отменено, дальнейшее расследование уголовного дела поручено управлению по расследованию бандитизма и убийств прокуратуры г. Москвы.

 Ход и результаты следствия контролируются.

 Об изложенном прошу уведомить депутатов Государственной Думы Феде­рального Собрания Российской Феде­рации Баскаева А.Г., Фадзаева А.С., Вол­ковского В.И. и Харитонова Н.М.

 Заместитель Генерального прокурора Рос­сийской Федерации В.Я. Гринь».

 Остается надежда, что даже сейчас, спустя два года, когда многие нити следствия оборваны, а кое-кого из свидетелей нет в живых, убийство Шевалье Нусуева все же будет раскрыто. Мы будем продолжать следить за расследованием нашумевшего дела.

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