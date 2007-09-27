//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Кому нужен Сафин, когда есть Шамиль!

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Кому нужен Сафин, когда есть Шамиль!

 За последние годы Шамиль Тарпищев и обе его сборные одержали немало побед в командных теннисных кубках. Побед легких, как недавно против итальянок. Трудных, как в прошлом году против аргентинцев. Сенсационных, как этим летом над американками. Но еще никогда у россий­ской теннисной сборной не было столь странной, сдобренной изрядной щепоткой мистицизма, победы, как в прошедшем полуфинале Кубка Дэвиса против команды ФРГ…

Дезертирство в Тибет

 ПОСТОЯННЫЕ из года в год удачи в командных баталиях обеих наших сборных привели к возникновению среди болельщиков и журналистов мифа о сверхъестественных способностях Тарпищева. Знающие люди на полном серьезе утверждали, что наш капитан способен одним взглядом загипнотизировать своего визави по другую сторону корта, вынудив его делать нелепые ошибки. А еще говорили, что Шамиль Анвярович – великий психолог. Благодаря знаниям, полученным еще в молодости во время стажировки в одной секретной психологической лаборатории, он обрел способность одним словом завести своего подопечного и заставить его выиграть, казалось бы, уже проигранный матч. При этом «шамилиманы» всегда ссылались на пример Марата Сафина, который каждый раз по приезде в сборную из незадачливого прожигателя жизни и карьеры сразу же преображался в могучего борца и главного добытчика победных очков.

 Однако за пару недель до матча с немцами по имиджу великого и всемогущего Шамиля был нанесен сильный удар. И кем? Любимцем капитана – Маратом Сафиным. То ли очередная неудача на очередном чемпионате «Большого Шлема» произвела столь сильное впечатление на не самую сильную психику Марата, то ли ему не вовремя попался в руки иллюст­рированный журнал с описанием секс-тура несостоявшейся жены Даши Жуковой с Романом Абрамовичем. Но факт остается фактом – сразу по возвращении из Америки Сафин решил кардинально изменить свою жизнь и отправиться... в Тибет.

 В принципе ничего сенсационного в такой поездке поначалу не было. История знала немало примеров, когда знаменито­сти – будь то Джордж Харрисон или Ричард Гир отправлялись за поиском смысла жизни в экзотическое высокогорное королевство. А потом после нескольких месяцев молитв и самосозерцания возвращались обратно успокоившиеся и набравшиеся новых сил. Но Сафин и здесь умудрился оказаться впереди планеты всей, решив отправиться в Непал в составе группы профессиональных альпинистов. Видимо, парню совсем стало невмоготу, что он в самый разгар сезона, бросив своего «второго отца» Тарпищева и товарищей по команде накануне полуфинала Кубка Дэвиса, стал покорять горы. Причем, если верить слухам, сбежал он тайком, даже не предупредив ни капитана сборной, ни родителей, ни своего лечащего врача.

Без выбора

 ИЗ-ЗА дезертирства, если не сказать хлестче – предательства, Сафина сборная России впервые за последние годы лишилась накануне матча статуса фаворита.

 Хотя и играла дома и на не комфортном для немцев покрытии – грунте в «Олимпийском». Лидер команды (по рейтингу, но не авторитету) Николай Давыденко оказался травмирован. Дмитрий Турсунов, за последний год поменявший репутацию одного из самых перспективных игроков Мужского Тура на сомнительную славу «самого веселого и… сексуально озабоченного блоггера в АТР-Туре», годился только в пару.

 В отличие от Тарпищева его визави Патрик Кюнен был вполне доволен собранной под германским знаменем ратью. Лидер гостей, 11-я
ракетка мира То­мми Хаас, имел репутацию отчаянного бойца в кубковых встречах. Второй номер гостей – Кольшрайбер – стремительно приближался к заветной двадцатке сильнейших мирового рейтинга. А еще немцы вполне могли рассчитывать на победу в паре. Потому что ничего другого, как сочетание Южный–Турсунов, проигрывающих всегда, везде и всем, Тарпищев в силу вышеизложенных причин просто не имел. Недаром же все специалисты накануне матча предрекали успех гостям в соотношении 60 на 40.

Игра в непонятки

 И ВОТ тут с потенциальными победителями стали твориться непонятные вещи. Их главный «парочник» Вас­ке – уже на второй день пребывания в Москве почувст­вовал сильное недомогание и выбыл из строя. Потом странности начали твориться с лидером команды Томми Ха­­асом. Вечером после очередной тренировки он «случайно» познакомился с какой-то сног­сшибательной блондинкой. Барышня по удивительному стечению обстоятельств свободно говорила по-немецки... Благодаря новой знакомой Хаас, вероятно, испытал немало блаженства. И потратил немало сил, которых ему как раз не хватило в первом матче против Южного.

 Но развить нежданный успех россиянам не удалось – вышедший затем на корт травмированный Давыденко ничего не смог поделать со вторым номером гостей Кольшрайбером. А на следующий день нем­цы, как и ожидалось, уверенно победили в паре и повели в счете. Капитану гостей Кюнену осталось только одно – добыть решающее третье очко, выставив Хааса против Южного. Но узнав о том, что все эти дни Томми неплохо развлекался с некой московской «сексапилкой», Кюнен решил наказать его. И не выставил на матч, заменив совсем еще зеленым парнем с труднопроизносимой фамилией Петцшнер. Не иначе как внезапным помешательством назвать этот поступок было нельзя. Хотя и здесь нашлись люди, которые просчет немецкого капитана приписали могучим чарам Шамиля. Наш капитан накануне в парном поединке постоянно буравил тяжелым взглядом немца и, видимо, совсем «забуравил».

 А дальше все было просто: Южный легко сравнял счет в матче, а Андреев на своем любимом грунте добыл победное очко. Второй за неделю триумф своей команды Шамиль Тарпищев встретил без особой радости. К тому моменту он уже знал, что нашим соперником по финалу Кубка Дэвиса будет сборная США. И это означало, что российскому капитану вновь предстоит многодневная нервотрепка с получением американской визы. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...

//В мире

Аналитик назвал условие превращения Белоруссии в «Антироссию» по примеру Украины

Аналитик назвал условие превращения Белоруссии в «Антироссию» по примеру Украины

Белоруссия в будущем может повторить путь Украины, превратившись в «Антироссию». Соответствующий прогноз некоторое время назад озвучил Игорь Шишкин, заместитель директора института стран СНГ.

//В мире

РФ вошла в число ключевых экспортеров вооружения в мире

РФ вошла в число ключевых экспортеров вооружения в мире

Стало известно, что Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира. Основными экспортерами в сфере мировой торговли вооружениями с 2014 по 2018 год стали США и Россия

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Латвия в Евросоюзе: какие ожидания не сбылись

Латвия в Евросоюзе: какие ожидания не сбылись

20 сентября 2003 года в Латвии состоялся референдум о вступлении страны в ЕС. Проголосовало за присоединение к альянсу 66,99% граждан. А 1 мая 2004 года Латвия вместе с 9 странами – Литвой, Польшей, Эстонией, Словакией, Венгрией, Чехией, Словенией, Кипром и Мальтой стала членом ЕС

//В мире

Украинский доцент нашел «инструмент победы» над отделившимися от Киева ДНР и ЛНР

Украинский доцент нашел «инструмент победы» над отделившимися от Киева ДНР и ЛНР

В эвакуированном из Донецка в Мариуполь ДонГУУ рассказали, как Киев может взять верх в противостоянии с ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался Николай Чаплик, доцент одной из кафедр учебного заведения.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Синекура для Шаталова

Синекура для Шаталова

7 марта нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» опубликовала официальное сообщение о том, что совет директоров компании, который не менялся с 2017 года, пополнят сразу несколько новых человек. Одним из кандидатов выдвинут Сергей ШАТАЛОВ, много лет курировавший налоговую политику в Минфине

//Общество

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети

Среди пророчеств, оставшихся после православных старцев, есть такие, в которых говорится о будущем военном конфликте между Россией и Китаем. Данные прогнозы приведены в публикации, появившейся в блогосфере.

//Общество

Деньги есть, а стыда и совести совсем нет. Как гуляют наши богачи

Деньги есть, а стыда и совести совсем нет. Как гуляют наши богачи

Красиво жить не запретишь, «но помешать можно» — так продолжил известную фразу Михаил Жванецкий. «Аргументы недели» приводят примеры масштабных гуляний российских богачей, которые считают себя настоящими хозяевами жизни. Нам остается смотреть, смеяться, негодовать.

//Политика

Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вызывает доверие более чем у 40% украинцев. Об этом свидетельствуют данные последних исследований, передает РИА Новости.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Общество

Самолёт вернулся из-за пассажирки из Саудовской Аравии, которая забыла младенца

Самолёт вернулся из-за пассажирки из Саудовской Аравии, которая забыла младенца

Самолёт вынужден вернуться в аэропорт в Джидде из-за пассажирки, которая забыла младенца. Гражданка Саудовской Аравии отказывалась лететь без своего грудного ребёнка, которого забыла в терминале аэропорта.

//Новости СМИ2

//Общество

В России стали реже умирать от суррогатного алкоголя

В России стали реже умирать от суррогатного алкоголя

Роспотребнадзор раскрыл данные о снижении количества гибелей от употребления суррогатных алкогольных напитков. «Отмечается снижение на 2 тыc числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов», — сообщает ведомство.

//В мире

На Украине озвучили причины вероятного нового восстания против Киева в Харькове

На Украине озвучили причины вероятного нового восстания против Киева в Харькове

В Харькове может снова разгореться антикиевское восстание, подобное тому, что произошло в городе весной 2014 года. С соответствующим заявлением выступил украинский журналист Владимир Чистилин.

//В мире

Ростех опроверг данные Запада об экспорте оружия

Ростех опроверг данные Запада об экспорте оружия

В корпорации Ростех опровергли данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Институт выступил с публичным докладом о мировом рынке вооружений. Утверждается, что в России снизился объем продаж вооружений на 17%.

//Общество

СМИ предсказали итог войны России и США

СМИ предсказали итог войны России и США

В Америке симулятор военных игр Red on Blue предсказал возможный итог потенциальной войны России, Китая и Соединённых Штатов. В случае столкновения поражение ждёт только одну страну.

//Общество

Российский хоккеист, выступающий за клуб НХЛ, высказался по поводу митингов за свободный интернет

Российский хоккеист, выступающий за клуб НХЛ, высказался по поводу митингов за свободный интернет

Российский хоккеист, выступающий за клуб "Коламбус Блю Джекетс" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин высказался по поводу митинга за свободный интернет, прошедшего в Москве 10 марта.

//В мире

Во Франции пассажир самолета сел в тюрьму за попытку пронести на борт пилу

Во Франции пассажир самолета сел в тюрьму за попытку пронести на борт пилу

Во Франции пассажир самолета сел в тюрьму за попытку пронести на борт пилу. Согласно последней информации осведомленных источников, мужчина спрятал вышеуказанный предмет в одном из ботинков.

//Новости партнеров

//В мире

Обнародован прогноз о коллапсе Украины из-за соглашений о перемирии в Донбассе

Обнародован прогноз о коллапсе Украины из-за соглашений о перемирии в Донбассе

Если Украина выполнит договоренности о перемирии в Донбассе, заключенные в начале 2015 года в Минске, бывшую советскую республику ждет коллапс. С таким прогнозом выступил киевский политолог Игорь Семиволос.

//Общество

В ФАС рассказали, как многие россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза

В ФАС рассказали, как многие россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза

Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал, как многие россияне переплачивают за услуги ЖКХ. Артемьев подчеркнул, что наши соотечественники давно переплачивают из-за гигантских проблем с законодательством.

//В мире

Найден черный ящик разбившегося в Африке самолета

Найден черный ящик разбившегося в Африке самолета

В понедельник, 11 марта, специалисты обнаружили черный ящик самолета, который накануне разбился в Эфиопии. На борту упавшего воздушного судна авиакомпании Ethiopian Airlines находились 157 человек.

//Общество

5 причин, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли в области сердца

5 причин, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли в области сердца

Не всегда сердечные боли являются причиной проблем с сердцем. Врачи объяснили, на какие органы стоит обратить внимание, когда чувствуется дискомфорт в области миокарда. Грудной радикулит, невроз...

//В мире

СМИ: врачи могли спасти принцессу Диану

СМИ: врачи могли спасти принцессу Диану

В СМИ появилась информация о гибели принцессы Дианы. Согласно последней информации осведомленных источников, врачи могли спасти супругу британского принца Чарльза после аварии 31 августа 1997 года.

//Шоу-бизнес

Лариса Гузеева поделилась, как надо относиться к родителям

Лариса Гузеева поделилась, как надо относиться к родителям

Актриса, ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала цитату поэта Иосифа Бродского о любви к родителям. "Старайтесь быть добрыми к своим родителям... Родители - слишком близкая мишень..."

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
2

От Розенбаума до Лещенко: 140 деятелей российской культуры стали невъездными на Украину
3

Курьезы на корпоративах. Как это бывает
4

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки
5

На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры