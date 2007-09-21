Эйфория, наступившая после крупной победы (3:0) сборной России над Македонией в отборочном матче Чемпионата Европы-2008 по футболу, сыграла с нашими футболистами злую шутку. 0:3 от англичан вернули их (и всех нас) на грешную землю. «Аргументы неделi» решили разобраться в причинах крупного поражения.

МЫ ПЕРЕНОСИМ игру во Владивосток, стелим там искусственное поле, насыпаем крошку. Сами приезжаем за девять дней до игры, акклиматизируемся и берем англичан тепленькими, – пошутил после матча на «Уэмбли» один из братьев Березуцких. – А если серьезно, то ничего сверхъестественного наш соперник не показал, с ним можно и нужно бороться. Естественно, при условии полной самоотдачи и жесткого соблюдения игровой дисциплины».



Сила англичан



РЕЦЕПТ прост и понятен, но следовать ему 17 октября, когда в Москве пройдет ответный матч с англичанами, будет ох как нелегко. И дело не в том, что наши футболисты не хотят лечь костьми или не умеют соблюдать игровую дисциплину. Слишком велика пока разница в классе между ними и родоначальниками футбола. Сила англичан, которых главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал «одной из лучших команд в мире» (кто бы спорил?!), – первая причина неудачи сборной Гуса Хиддинка в Лондоне.

«Мне кажется, братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу еще не приходилось встречаться с таким мощным и умелым в воздухе форвардом, как Эмил Хески, ­– говорит Газзаев. – Отсюда и ошибки в обороне, которых обычно они не допускают».

Наставник армейцев назвал вторую причину поражения. Действительно, Майкл Оуэн оба гола забил, оставшись в одиночестве перед воротами Вячеслава Малафеева. А третий, что провел в конце встречи Рио Фердинанд ударом в ближний угол, – на совести питерского голкипера.



Недостаток «физики». Неумение забить



В СОВЕТСКОЕ время наша сборная нередко обыгрывала более высоких по классу соперников за счет отличной физической подготовки. Ей не составляло труда перебегать оппонентов. Но времена изменились. Сборная России неспособна сегодня проводить все 90 минут на высоких скоростях. Англичанам же, которые каждую неделю в матчах за клубы пробегают порой по 10–12 километров (об этом говорит статистика), к «марафонам» не привыкать.

«Игроки нашей сборной проиграли почти все единоборства», – считает Газзаев. «Они не привыкли играть на пределе возможностей», – соглашается с ним президент РФС Виталий Мутко. «Физика» выходит на первый план в матчах такого уровня» – это слова Хиддинка, который после матча на «Уэмбли» назвал своих форвардов «приятными ребятами». И это – третья причина поражения.

Англичане создали не больше голевых моментов, чем российские футболисты, но использовали почти все из них. В составе же нашей команды «приятные ребята» Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин или Динияр Билялетдинов (который в целом провел неплохой матч) свои моменты растранжирили. А когда мяч после удара Константина Зырянова все же попал в сетку английских ворот, судья гол не засчитал. По мнению Хиддинка, ошибочно. И напротив, голландец сказал, что второй гол Оуэна засчитывать не стоило, потому что один из его партнеров находился в положении вне игры. Судейские ляпы – четвертая причина поражения.

Меньше чем через месяц игра Россия – Англия в Москве. На стороне наших будут непривычный для англичан искусственный газон в Лужниках, поддержка стадиона и 9 дней на подготовку – премьер-лига по случаю решающего для нас матча берет паузу. Впрочем, для нашей команды все оставшиеся матчи – главные. Если выиграем встречи с Англией, Израилем и Андоррой, можем заказывать билеты в Австрию и Швейцарию.

