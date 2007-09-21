Медали борцов – самые дорогие
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Алена НИКИТИНА ]
Правительство России установило денежные премии нашим спортсменам по итогам выступлений на Олимпийских и Параолимпийских играх в Пекине-2008. За золотую медаль каждый из них получит 50 тыс. долл., за серебряную – 20 тыс., за бронзовую – 10 тыс. долларов.
СПОРТСМЕНЫ-инвалиды, которые примут участие в Параолимпийских играх, теперь могут рассчитывать на такие же премиальные, как и победители и призеры Олимпиады. Сумма премиальных не изменилась по сравнению с последними зимними Играми в Турине-2006. Сумма, отпущенная на премии из средств федерального бюджета, составляет 544 млн. 684 тыс. рублей.
Однако правительственное денежное вознаграждение, как правило, не единственное для отличившихся олимпийцев. Например, по итогам тех же туринских Игр все обладатели наград получили по дорогому внедорожнику в качестве подарка от президента В. Путина. А в некоторых субъектах Федерации региональные власти выделили чемпионам квартиры. Почти каждый олимпийский чемпион получил еще и вознаграждение от своего спортивного общества в размере 10–20 тыс. долларов. А также премии от администраций регионов и спонсоров.
Интересно, что российским борцам в Пекине-2008 как раз спонсорами обещаны куда большие премиальные, нежели правительственные. Глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы России, владелец компании «Нафта-Москва» Сулейман Керимов гарантировал борцам – победителям пекинских Игр астрономические премии – 500 тыс. долларов. Если же чемпионов будет как минимум десять, каждый из них станет обладателем вдвое большей суммы.
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