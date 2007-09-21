Медали борцов – самые дорогие

Правительство России установило денежные премии нашим спортсменам по итогам выступлений на Олимпийских и Параолимпийских играх в Пекине-2008. За золотую медаль каждый из них получит 50 тыс. долл., за серебряную – 20 тыс., за бронзовую – 10 тыс. долларов.

СПОРТСМЕНЫ-инвалиды, которые примут участие в Параолимпийских играх, теперь могут рассчитывать на такие же премиальные, как и победители и призеры Олимпиады. Сумма премиальных не изменилась по сравнению с последними зимними Играми в Турине-2006. Сумма, отпущенная на премии из средств федерального бюджета, составляет 544 млн. 684 тыс. рублей.

Однако правительственное денежное вознаграждение, как правило, не единст­венное для отличившихся олимпийцев. Например, по итогам тех же туринских Игр все обладатели наград получили по дорогому внедорожнику в качестве подарка от президента В. Путина. А в некоторых субъектах Федерации региональные власти выделили чемпионам квартиры. Почти каждый олимпий­ский чемпион получил еще и вознаграждение от своего спортивного общества в размере 10–20 тыс. долларов. А также премии от администраций регионов и спонсоров.

Интересно, что россий­ским борцам в Пекине-2008 как раз спонсорами обещаны куда большие премиальные, нежели правительственные. Глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы России, владелец компании «Нафта-Москва» Сулейман Керимов гарантировал борцам – победителям пекинских Игр астрономические премии – 500 тыс. долларов. Если же чемпионов будет как минимум десять, каждый из них станет обладателем вдвое большей суммы.