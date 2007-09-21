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Такой победы у России еще не было

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Такой победы у России еще не было
Фото PHOTAS

 В ночь на понедельник в Мадриде наша баскетбольная сборная одержала неожиданную и красивейшую победу в финале Чемпионата Европы над хозяевами турнира испанцами – 60:59. «Золотой» бросок совершил защитник россиян Джон Роберт Холден за две с лишним секунды до окончания основного времени матча. Последний раз наши выигрывали европейское первенство еще во времена СССР – 22 года назад.

Русско-американский терминатор

 РОССИЯНЕ, чьим потолком в Мадриде считался четвертьфинал, на последних мгновениях решающей схватки «швырнули на лопатки» не кого-нибудь, а обладателей золотых медалей прошлогоднего мирового первенства. И, само собой разумеется, главных фаворитов Евробаскета-2007. Огромный дворец спорта, забитый под завязку красно-желтыми фанатами (цвета национального флага) кричал и бесновался до последних минут игры. Испанские инчас – болельщики – наверняка воображали, что это золото у них уже в кармане. Тем более что на протяжении почти всего матча команда Испании вела в счете…

 Вдруг на площадке произошло невероятное, сопровождавшееся оглушительной тишиной. Знаменитый центровой испанцев Пау Газоль получил мяч спиной к нашему кольцу. И уже почти обыграл опекавшего его Никиту Моргунова. Но тут к нападающему ловко подкрался российский защитник Джон Холден. В момент, когда Газоль разворачивался к кольцу, Холден чисто выбил мяч из рук соперника. Причем отнюдь не поспешил переправить его партнерам. Наш баскетболист явно убивал время, показывая, что собирается атаковать на последних секундах. Ворвавшись внутрь трехочковой дуги, он коварно «обозначил» попытку броска, чем заставил выпрыгнуть высоко вверх противостоящего ему игрока испанцев. Тот пролетел мимо, а разыгрывающий сборной России без помех бросил-таки с каких-то четырех метров.

 Мяч ударился сначала в ближнюю дужку кольца, потом в дальнюю. Отскочил в щит, от него – снова в дальнюю. И наконец, провалился в сетку. Обескураженные испанцы взяли тайм-аут и после минутного перерыва ввели мяч от центральной линии. Его получил Газоль, который тотчас атаковал кольцо россиян. И ведь испанец был очень близок к тому, чтобы спасти свою сборную! Мяч попал в щит, отскочил в ближнюю дужку и… угодил в руки Антона Понкрашова. Наш игрок мгновенно запустил его на верхний ярус трибун. Все, Россия – чемпион Европы!

«Бесплатный» Блатт

 КОГДА все закончилось, журналисты окружили Холдена:

 – Джон Роберт, трудно было решиться на последний бросок?

 – Сам не понимаю, но кто-то же должен был это сделать! У меня возникла возможность, вот я и отважился бросить. Мяч едва не отскочил от дужки, но в последний момент все же провалился в кольцо. Наверное, Господу было угодно, чтобы я забил. Конечно, еще оставались эти две с половиной секунды, но я чувст­вовал, что победа от нас не уйдет. Возможно, моя уверенность и помешала забросить Газолю…

 Очевидно, что этот триумф отечественного баскетбола никогда не состоялся бы без помощи натурализованного в России американца Джона Холдена. А в еще большей степени – без преобразовавшего нашу сборную за считанные месяцы ее главного тренера из США Дэвида Блатта. В свое время очень многие резко критиковали президента Российской федерации баскетбола Сергея Чернова за то, что он решил пригласить этого специалиста для работы с национальной командой.

 – Теперь мои критики должны взять свои слова обратно, – заявил Чернов после фантастического финала в Мадриде. – Блатт искренне хотел возглавить российскую сборную. Это настоящий профессионал, с приходом которого наша команда сделала несомненный шаг вперед. Немало людей думают, что федерация платит американцу баснословные деньги. Это не так. Если сравнить его зарплату с той, что получает главный тренер сборной России по футболу, то можно считать, что Блатт работает бесплатно.

 То, что эта историческая победа – в первую очередь тренерская заслуга, не подлежит ни малейшему сомнению. Ведь состав нашей сборной в Испании на три четверти повторял состав предыдущего Чемпионата Европы в Сербии. Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Захар Пашутин. Сергей Моня, Алексей Саврасенко, Никита Моргунов, Петр Самойленко – все это игроки, безуспешно пытавшиеся долгие годы преодолеть роковой четвертьфинальный барьер.

 – Я горжусь тем, что мы смогли изменить характер, лицо и стиль сборной России, – сказал после мадридской победы Дэвид Блатт. И это действительно так. В отличие от команд-предшественниц в сборной под руководством Блатта было все. Она плотно оборонялась и умело прессинговала. Проводила не только привычные быстрые атаки, но и сложные, отточенные до автоматизма, комбинации. Да и оригинальных находок в ее игре было больше, чем у кого-либо из соперников. Главное же, на что все обратили внимание: в финале наши бились так, будто это был последний матч в их жизни.

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