//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Где большой футбол?

№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Где большой футбол?

«Аргументы неделi»: Будет ли выполнено данное Первым каналом обещание показать все решающие матчи финальной стадии чемпионата России по футболу?

 

 Алексей Кузнецов, главный редактор Дирекции спортивного вещания Первого канала:

 - ВСЛЕД за матчем сборных Англии и России начались решающие игры внутреннего первенства, или, как их еще называют, «матчи за шесть очков» между командами, претендующими на чемпионст­во. 22 и 23 сентября  - первый уик-энд в сезоне-2007, когда «Первый» покажет встык сразу два матча одного тура. А  игра в Питере спустя неделю представляется самой значительной с точки зрения распределения очков между лидерами по состоянию на конец сентября.

 22 сентября мы показываем в прямом эфире игру Москва  - Динамо, 23 сентября Локомотив - Спартак и 29 сентября Зенит - ЦСКА. Начало всех игр в 14:00. При определении матчей для трансляции у нас есть «право первого выбора», и мы им всегда пользуемся, выбирая самые важные игры, способные приковать внимание максимального числа зрителей.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Политика

Поклонская поделилась, каким видит будущего президента Украины

Поклонская поделилась, каким видит будущего президента Украины

Наталья Поклонская считает, что ни один из нынешних кандидатов на пост главы Украины не достоин этой должности. По её мнению, исход предстоящих выборов уже давно известен "где-то за океаном".

//В мире

Это не у Китая экономическое чудо, а у России чудовищное отставание

Это не у Китая экономическое чудо, а у России чудовищное отставание

Экономист С. Алексашенко вывел формулу для сравнения экономических позиций России и Китая. Он привёл простой алгоритм: нужно любые экономические показатели Китая делить на 10, т.к. население России в 10 раз меньше Китая

//В мире

На Украине националисты пытались напасть на Порошенко

На Украине националисты пытались напасть на Порошенко

Дело закончилось потасовками с полицией. В ходе стычки пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Уголовные дела возбуждены по статьям «хулиганство», а также «угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдепе высказались об инциденте с миной в багаже сотрудника посольства США

В Госдепе высказались об инциденте с миной в багаже сотрудника посольства США

В Госдепе сегодня прокомментировали инцидент с миной, которая в минувшую субботу была обнаружена в московском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника посольства Соединенных Штатов Америки.

//В мире

СМИ рассказали о новом оружии фрегата "Адмирал Горшков", которое может вызывать галлюцинации

СМИ рассказали о новом оружии фрегата "Адмирал Горшков", которое может вызывать галлюцинации

В одном из британских изданий утром в воскресенье, 10 марта, появилась информация о новом оружии российского фрегата "Адмирал Горшков", которое якобы способно вызывать у противника галлюцинации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Туризм

В России займутся развитием туризма

В России займутся развитием туризма

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму рассказал о планах развития туризма в Российской Федерации в рамках программы "Культура и туризм 2019-2021". На реализацию Госпрограммы из федерального бюджета будет выделено 21 млрд руб.

//Метеоновости

Синоптики обещают москвичам тепло и солнце

Синоптики обещают москвичам тепло и солнце

Согласно прогнозам синоптиков, к середине марта в столичный регион придет ощутимое потепление и солнечная погода. Наступление весны будет сопровождаться небольшими кратковременными осадками.

//Шоу-бизнес

Букмекеры изменили мнение насчёт победы Лазарева на "Евровидении"

Букмекеры изменили мнение насчёт победы Лазарева на "Евровидении"

Букмекеры составили новый список вероятных победителей песенного конкурса "Евровидение-2019". Согласно мнению специалистов, шансы на победу участника от России Сергея Лазарева изменились.

//Происшествия

Жителю Перми предложили оплатить коммуналку за 4 000 человек

Жителю Перми предложили оплатить коммуналку за 4 000 человек

В Перми работники одной управляющей компании допустили ошибку при формировании квитанций за оплату жилищно-коммунальных услуг и прислали мужчине огромный счёт.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Шоу-бизнес

Опубликован список самых богатых отечественных актёров

Опубликован список самых богатых отечественных актёров

Эксперты в области киноиндустрии подсчитали доходы российских актёров и выяснили, кто из них является самым состоятельным. В итоге был составлен топ-5 богатейших отечественных актёров.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Под Питером школьники ополчились на девочек и провели акцию "Без Баб"

Под Питером школьники ополчились на девочек и провели акцию "Без Баб"

В городе Кудрово Ленинградской области учащиеся пятого и шестого классов одной из местных школ организовали своеобразную акцию под лозунгом "Без Баб", в ходе которой проявили агрессию по отношению к представительницам противоположного пола.

//Общество

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"

Мужчины любят глазами, это известно многим, а значит они больше всего обращают внимание на внешность. И оценивая даму, могут запросто записать ее в разряд «дешевок». И речь идет вовсе не о стоимости наряда

//Общество

Патриарх Кирилл: главное - уметь прощать

Патриарх Кирилл: главное - уметь прощать

В честь дня Прощеного воскресенья патриарх Московский и всея Руси обратился ко всем православным христианам с советом о том, что нужно уметь прощать вне зависимости от того, насколько близким является человек.

//Шоу-бизнес

Звезда "Ранеток" в истерике из-за развода и угроз мужа

Звезда "Ранеток" в истерике из-за развода и угроз мужа

Бывшая звезда "Ранеток" Женя Огурцова жалуется подписчикам на своего супруга. Она утверждает, что подлый муженек не только бросил ее с больным ребенком на руках, а еще и перешел к угрозам и шантажу.

//Шоу-бизнес

"Повторяться я не люблю": Лазарев ответил всем критикующим песню для Евровидения

"Повторяться я не люблю": Лазарев ответил всем критикующим песню для Евровидения

Сергей Лазарев рассказал, что думает насчёт критики в адрес песни, с которой он собрался выступать в этом году на "Евровидении" в Израиле. Музыкант согласился, что его номер не совсем вписывается в привычный формат конкурса.

//Происшествия

В Москве спасатели обнаружили девочку-маугли

В Москве спасатели обнаружили девочку-маугли

В российской столице сотрудники МЧС вскрыли квартиру и нашли в грудах мусора плачущего пятилетнего ребенка, внешний вид которого ошеломил людей. Девочка не разговаривает, а в ее шею врос провод.

//Новости партнеров

//Спорт

Фейерверк на открытии Универсиады запустили с компьютерными спецэффектами

Фейерверк на открытии Универсиады запустили с компьютерными спецэффектами

В Красноярске на церемонии открытия «Всемирной универсиады» организаторы мероприятия устроили грандиозный фейерверк. Только грандиозным он оказался с экранов телевизоров, поскольку в выпуске новостей показали трансляцию открытия

//Общество

Актёр МХАТ рассказал про коньяк и увольнение

Актёр МХАТ рассказал про коньяк и увольнение

Актёр МХАТ имени Горького рассказал о причинах своего отстранения от работы и о том, как это связано с недавно введённым в театре "сухим законом".

//В мире

Безмозглая Европа. В результате искусственного отбора выжили самые подлые, хитрые

Безмозглая Европа. В результате искусственного отбора выжили самые подлые, хитрые

Бытует утверждение, что мозг человека постепенно уменьшается, мол, в этом корень всех проблем и ответ на вопрос, почему гениев становится якобы меньше.

//В мире

От стены - к Луне: Трамп снова собрался просить денег у Конгресса

От стены - к Луне: Трамп снова собрался просить денег у Конгресса

Дональд Трамп вновь решил обратиться к Конгрессу США с просьбой о финансировании очередного проекта. В прошлый раз подобная инициатива президента Америки привела к самому длительному в истории страны шатдауну.

//Непознанное

НЛО над Ростовом-на-Дону переполошил жителей города

НЛО над Ростовом-на-Дону переполошил жителей города

Жители Ростова-На Дону в социальных сетях активно обсуждают видео очередного таинственного огня, снятого в небе над городом. Появление, предположительно, НЛО не на шутку взбудоражило горожан.

//Культура

Проклятье Анжелики оставило без женского счастья актрису Мишель Мерсье

Проклятье Анжелики оставило без женского счастья актрису Мишель Мерсье

Мужчины в буквальном смысле сходили от неё с ума, обворовывали её, предавали. И после четырёх неудачных браков самая сексуальная и желанная женщина мира выбрала одиночество.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Курьезы на корпоративах. Как это бывает
2

Возможные сигналы организма человека о скорой остановке сердца озвучили в сети
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

Стал известен вероятный сценарий распада и расчленения Украины по плану Запада
5

Родным главы Пенсионного фонда России пенсия не нужна, они сказочно богаты

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры