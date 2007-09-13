Их осталось только трое

Некоторые отечественные журналисты уже назвали прошедшее первенство США по теннису самым тоскливым и горестным за последние годы. Действительно, для горя у нас было поводов более чем достаточно.

За что в теннисе не сажают?

ВЗЯТЬ хотя бы Марию Шарапову, которая умудрилась завершить защиту своего титула уже в третьем туре. Или тот черный день, когда в течение нескольких часов один за другим выбыли из борьбы сразу семь представителей России. А уж когда наступила пора решающих поединков, с кортов «Флэшинг Мэдоу» повеяло безнадежной тоской. Лучший российский теннисист Давыденко боролся лишь первые четыре гейма против безоговорочного лидера мирового тенниса Федерера. Главная надежда российского тенниса Анна Чакветадзе после первого выигранного сета вдруг перестала бороться и фактически сдала матч Светлане Кузнецовой. А та в свою очередь не особо сопротивлялась в финале против бельгийки Энен, безропотно проиграв ей в 15-й раз подряд…

Вот уже многие десятилетия Открытое первенство США занимает свое особое место на фоне остальных теннисных турниров. Это самый денежный чемпионат, проводимый в столице мировой моды, которая к тому же «никогда не спит». По иронии судьбы теннисный чемпионат в Нью-Йорке совпадает с двумя важными событиями - началом светского сезона и недель­ной распродажей перед Днем труда. Все свободное время мастера ракеток и их многочисленные родственники проводят либо на ночных тусовках, либо в непрерывном кроссе по магазинам, скупая подешевевшие товары контейнерами. Причем в эту шопинг-вакханалию вовлекаются не только наши соотечественники, но и европейцы, южноамериканцы, австралийцы и даже сами американцы. В условиях беспрерывного, схожего с броуновским движения, когда на сон приходится порой всего лишь пара часов в сутки, - тут уж не до тенниса. Поэтому на «Флэшинг Мэдоу» так часто фавориты проигрывают аутсайдерам, а букмекеры терпят огромные убытки.

Речь о букмекерах я завел не случайно. Впервые в истории мирового тенниса в чемпионате США участвовал теннисист, формально находящийся под следст­вием Интерпола в связи с махинациями в тотализаторе, принесшими его организаторам более 7 млн. долл. чистой прибыли, - наш Николай Давыденко. Хотя следователям не удалось пока обнаружить ни одного доказательства его вины в той сопотской истории, но, как говорят в таких случаях, осадок остался. И перед нынешним чемпионатом россиянин оказался в такой ситуации, что просто не имел права проигрывать на ранних стадиях менее классным соперникам, чтобы не дать своим врагам повод для новых обвинений. Со своей задачей в общем Николай справился - за весь турнир он не дал ни одного повода для обвинений в нечистоплотности, проиграв только первой мировой ракетке. А за это в мире тенниса, слава богу, пока не сажают!

«Так тебе и надо!»

В 2004 г. победа на «Флэшинг Мэдоу» малоизвестной Светланы Кузнецовой - обладательницы, мягко говоря, своеобразной внешности и совершенно невнятной из-за зубных брегетов речи - стоила организаторам многомиллионных убытков. И можете себе представить, как радовался оргкомитет, когда в 2005-2006 гг. из-за травм Кузя (так ее называют все друзья и коллеги) не могла выступать в Нью-Йорке. Но на этот раз она приехала с явным желанием не столько победить, сколько заработать денег… на отделку своего нового дома. Дело в том, что в прошлом году Кузя совершила весьма расточительную покупку - приобрела шикарную виллу в Барселоне по соседству с домом Рональдиньо. За столь звездное соседство пришлось пожертвовать почти всем своим потом и кровью нажитым состоянием (по непроверенным данным, эта покупка обошлась ей в 6 млн. долл.). И поправить ее дела мог только солидный гонорар на US Open. Своей цели Светлана в основном добилась, получив около 1 млн. долл. - так что на покупку новой мебели вполне хватит.

А вот у нашей теннисной примадонны - Марии Шараповой, по идее, не должно было быть никаких проблем. Незадолго до Нью-Йорка она выиграла свой первый в сезоне турнир и, по утверждению ее менеджеров, набрала блестящую форму. В честь нового пришествия секс-королевы для Марии было изготовлено эксклюзивное, на этот раз красное платье, которое модельеры украсили шестью сотнями кристаллов от Сваровски, выложенных на бюсте в форме Манхэттена. Зачем полудрагоценные украшения нужны на платье девушки, которой во время матча приходится пробегать более 10 км, так и осталось непонятно, но получилось очень красиво. О платье рассказали все мировые телеканалы и печатные издания, благодаря чему Шарапова получила очередную порцию славы.

За всеми этими блесками мало кто заметил, что некогда самая талантливая и перспективная теннисистка планеты находится в отвратительной физической форме, и что мяч буквально сваливается с ее ракетки. Может быть, через несколько туров Шарапова и смогла бы обрести нужные кондиции, но 18-летняя полячка Агнешка Радванска прекратила ее мучения уже в третьем туре. По мнению специалистов, Шарапова потерпела самое унизительное поражение в своей карь­ере. В общем, была совершенно непохожа на себя прошлогоднего образца.

Говорят, что причиной тому шок, пережитый Марией накануне, когда она узнала из американского МТВ (единственного телеканала, который она смотрит), что ее прежний дружок Адам Левин - солист группы «Марун 5» поведал всему миру об их любовном свидании, назвав теннисистку «в постели такой же холодной и неприятной, как дохлая курица». Понятное дело, что подобное откровение могло выбить из колеи любую барышню. Впрочем, в этом случае Шарапова сама виновата, выбрав себе в бойфренды самовлюбленного хамоватого рокера.

Даже без учета этих подробностей своими криками, идиотским смехом и экстравагантными платьями Шарапова уже так достала многих россиян, что ее сенсационное поражение было встречено в многочисленных теннисных клубах страны нескрываемым ликованием и злорадными криками: «Так этой дуре и надо!»

Вместо успевшей всем надоесть гламурной дивы россияне теперь стали болеть за нашу главную теннисную надежду - Анну Чакветадзе. Выступая впервые на турнире, она оправдала наши ожидания, дойдя до полуфинала. И только нехватка опыта помешала ей пробиться в финал. Что ж, будем надеяться, что в следующем году Чакветадзе повезет больше!