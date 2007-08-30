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Открытое письмо вдовы Шевалье Нусуева

№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Открытое письмо вдовы Шевалье Нусуева
Генеральному прокурору РФ
Чайке Ю.Я.

 

Уважаемый Юрий Яковлевич!

 ОБРАТИТЬСЯ за помощью к Вам, Генеральному прокурору страны, меня заставили обстоятельства, трагические и по своей сути, и по личному их положению в моей жизни и моих детей.

 Ровно два года назад в Москве был убит мой муж, заслуженный мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер СССР, основатель и руководитель Федерации детского спорта России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», успешный бизнесмен Шевалье Нусуев.

 Именно с тех пор моя судьба резко изменилась, а жизнь, по сути, начала новый невеселый отсчет: дети остались сиротами, я – вдовой, и осознавать, что это безвозвратно, поверьте, очень и очень тяжело.

 Но еще тяжелее становится, когда начинаешь понимать, что люди, которые по долгу службы обязаны это преступление раскрыть или хотя бы сделать для этого все возможное, делать этого почему-то не спешат и убедительных объяснений этому процессу нет вот уже два длинных года.

 Иначе чем можно объяснить убежденное заявление начальника следственного отдела прокуратуры ЮЗАО г. Моск­вы Владимира Вазагова, сделанное лично мне вскоре после возбуждения уголовного дела о том, что «это преступление никогда не будет раскрыто!». Я так и не поняла до сих пор, что за этой фразой кроется: личная позиция следователя, точка зрения его начальства или что-то еще?
Юрий Яковлевич, он оказался человеком слова: не только это преступление, но и ряд сопутствующих ему и выяснившихся уже в ходе странного расследования других явных правонарушений тоже никто вот уже два года раскрывать не собирается.

 Например, без всякого расследования до сих пор остается кража документов, деловых бумаг, личных вещей и денег моего мужа из офиса, совершенная сразу в ночь убийства его братом Юно Нусуевым и компаньонами мужа по бизнесу Натальей Семендуевой и Михаилом Махарадзе. В уголовном деле этот факт детально и подробно описан, есть показания свидетелей и признания самих участников, но… нет никакого правового последствия! Почему и что тогда делать с тезисом о неотвратимости наказания – непонятно.
Юрий Яковлевич, Вы лучше меня знаете, что в основе любого, тем более такого тяжкого, как убийство, преступления, лежат злой умысел и чей-то расчет. На этом основано известное древнее рим­ское право, гласящее: «ищи того, кому это выгодно!», но ведь не ищут. В Риме искали, а в России почему-то не могут, а скорее – не хотят, что, по моему разумению, тоже не совсем законно.

 Я уверена, что в основе этого убийст­ва стоит чье-то огромное желание завладеть успешным бизнесом мужа. Иначе чем еще можно объяснить факт мгновенного признания «потерпевшим по делу» прокуратурой ЮЗАО уже названного Юно Нусуева, хотя еще при жизни мужа он был им от всех дел отстранен как раз из-за неумения их вести?

 Когда через год унизительных хождений по инстанциям, согласно закону, «потерпевшей» все же признали меня, нам с детьми пришлось вступать в наследование… 29 центов, обнаруженных на счетах мужа, т.к. все остальное бесследно исчезло, пока дела вел «потерпевший». Как, впрочем, пропали документы на его загородный дом, деловые бумаги, личный паспорт и т.д.

 Я не знаю точных юридических терминов, рассуждаю лишь логически, может, чересчур по-женски, но согласитесь, явный злой умысел, причем имеющий видимые и реальные последствия, налицо. Когда есть умысел, само преступление, имеются улики, есть, в конце концов, убитый человек, а виноватых нет, это, согласитесь, даже для новейшей России чересчур!

 Именно об этом пишут в многочисленных публикациях журналисты, именно на эти и иные явные «огрехи» следст­вия указывает в своих запросах и депутат Госдумы Александр Коржаков, который хорошо знал нашу семью и к кому я все эти два трудных года обращаюсь за помощью в этом малопонятном и унизительном расследовании. Но и он регулярно получает лишь похожие друг на друга отписки от Вашего старшего помощника А. Бумажкина о том, что запрос «принят к рассмотрению»…

 Может быть, уже настало время их не только «рассматривать», но и предпринять какие-либо более решительные процессуальные действия? Может, что-то интересное, например, вдруг вспомнит и бывший прокурор ЮЗАО, ныне – заместитель прокурора города Алексей Григорь­ев, при котором это странное расследование начиналось и сегодня в очередной раз повисло в воздухе?

 А то, уважаемый Юрий Яковлевич, результатом всего Вам рассказанного на сегодняшний день являются лишь угрозы по телефону в мой адрес с требованием «не поднимать шума», да регулярные проверки нашего бизнеса различными городскими инстанциями. Вот недавно, например, нас посетило оперативное управление с Петровки, 38. Я подумала, наконец, слава богу, стали искать убийцу, но ошиблась: их тоже почему-то интересовали лишь документы на ООО «Компания Шевалье»…

 Потому, уважаемый Юрий Яковлевич, я обращаюсь за помощью к Вам в такой необычной форме, через газету: ведь и в прокуратуре ЮЗАО, и города Москвы, и в оперативном управлении на Петровке, 38, да и других инстанциях их тоже читают. Думаю, Ваш личный авторитет, государственность служебного положения и чувство самосохранения нижестоящих подчиненных не позволят им делать Вам неискренние доклады по сути изложенного.

 Может, хоть Ваше личное участие в беде нашей семьи заставит должностных лиц, задействованных в этой истории, наконец, от общих слов перейти к делу. К тому самому конкретному, под №334434, которое лежит в прокуратуре ЮЗАО и которое до сих пор ждет законного расследования.

С уважением, вдова Шевалье Нусуева, НУСУЕВА Б.Г.

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