Вознесенные ветром

На Чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке весь пьедестал почета по прыжкам в длину среди женщин оказался российским. Золото – у Тани Лебедевой. А неподражаемая Елена Исинбаева в свою очередь легко отстояла звание чемпионки мира в прыжках с шестом.

– В КВАЛИФИКАЦИИ у многих прыгуний были отличные результаты. И мне показалось, что в финале человек пять из нас улетят за 7 метров, – рассказала Татьяна Лебедева сразу после окончания соревнований. – В такой ситуации победить было крайне проб­лематично. Поэтому я решила, что выйду в сектор, сделаю все от меня зависящее, – а там разберемся. Но подул сильный встречный ветер, который явно выбил моих соперниц из колеи. Оттого и результаты получились не слишком высокие. Мне для золотой медали хватило 7,03 м.

– Есть ветер, нет его – вас, похоже, ничем не смутишь. Зато сами в очередной раз удивили всех новой экстравагантной прической…

– Ну, так ведь надо же напомнить репортерской братии о себе! Всегда ведь первым делом про прическу спрашивают. Вот, специально к Чемпионату покрасила волосы, завилась, приятно получать комплименты от болельщиков.

– А есть ли среди них кто-то, чьим мнением вы особенно дорожите?

– Конечно, это моя пятилетняя дочка Настя. Знаю, что переживает сейчас за маму в родном Волгограде. Не так давно заявила, что в будущем обязательно пойдет по моим стопам, спортсменкой станет. Попросила все мои олимпийские медали и день напролет внимательно их рассматривала, потом спросила: «Что это за тетя здесь нарисована?» Объяснила ей, что это богиня Победы. «Ладно, – согласилась Настенька. – Если у меня в спорте не очень получится, пойду маляром работать. Все дома раскрашу в розовый и зеленый цвета, а то вокруг какие-то серые и страшные здания стоят». Забавно, но и тут ей есть на кого равняться. Мама-то у меня штукатур-маляр.

В своем финале Елена Исинбаева в первой же попытке играючи взяла 4,65 м и затем почти час лежала под полотенцем, свернувшись калачиком – ждала соперниц. Дождалась, когда чешка Катерина Бадурова, наша Светлана Феофанова и Моника Пырек из Польши закончили выступления на высоте 4,75 м. И попросила установить планку на отметке 4,80. Преодолела ее, правда, только со второй попытки и стала теперь уже двукратной чемпионкой мира. Не успокоившись, Елена заказала рекордную высоту – 5 м 02 см (напомним, что мировой рекорд 5,01 был установлен Исинбаевой два года назад на мировом первен­стве в Хельсинки). На сей раз, после трех неудачных попыток, стало ясно, что нового достижения, увы, не будет.

– Скучно мне было сегодня в секторе, – заявила любимица публики. – Ходят слухи, что меня скоро перепрыгают? Вон сразу трое ближайших соперниц 4,75 взяли, чего раньше никогда не случалось. Но я же эти высоты еще три года назад запросто преодолевала. Так что сейчас только и жду, когда другие прибавят. Надоело в одиночку все время прыгать, трудновато кураж поймать. Именно из-за отсутствия конкуренции мне не удалось до конца удержать себя в тонусе, сконцентрироваться на рекордную высоту.

– А то, что за вами постоянно бегали сразу трое телеоператоров – не помешало?

– Действительно, фиксировали каждый шажок. Меня, честно говоря, удивило столь повышенное внимание к моей персоне. Но в глубине души было приятно, хотя я и старалась не обращать внимания на этих людей.