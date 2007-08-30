Шахматный блиц в Музеоне
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Инна ПОЛОЗОВА ]
В прошедшие выходные в парке «Музеон» состоялся ежегодный чемпионат Москвы по молниеносной игре в шахматы на призы газеты «Вечерняя Москва». Этот турнир проводится в столице уже в
В СУББОТУ были соревнования между женщинами, ветеранами, юношами и журналистами. В воскресенье прошли игры с участием сильнейших шахматистов нашей страны, членов национальной сборной – Александра Грищука, Владимира Малахова, Вадима Звягинцева, Евгения Бареева, Евгения Наера, Алексея Дреева, Яна Непомнящего.
Блиц – это не утомительное действо на несколько часов. Каждому игроку отводится всего 5 минут на все раздумья. Не уложился – проиграл. Поэтому под конец партии игроки ускоряются – на обдумывание хода уходит всего около секунды. На досках царит настоящий «тарарам» – фигуры «поедают» друг друга с молниеносной скоростью, руки игроков переплетаются над доской, то и дело раздаются громкие хлопки по кнопкам шахматных часов…
Рядом с турнирной площадкой проходил сеанс одновременной игры с гроссмейстером Светланой Матвеевой. В предыдущий день она заняла
«Зря люди думают, что шахматистки – «синие чулки», – утверждает Светлана Матвеева. – Большинство из нас – красивые молодые женщины. Конечно,
Действительно, с утра в «Музеоне» ожидали приезда
Под конец дня состоялось торжественное награждение победителей. Чемпионом стал Александр Грищук (чемпион мира по блицу), не проигравший ни одной партии. Борис Спасский поблагодарил организаторов за великолепно проведенные соревнования и вручил победителю традиционный приз всех шахматных турниров на призы газеты «Вечерняя Москва» – самовар.
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