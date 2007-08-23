//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

В Москву вернется олимпийский медвежонок?

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

В Москву вернется олимпийский медвежонок?

 Позавчера в Международный олимпийский комитет было направлено официальное письмо с просьбой принять заявку Москвы на проведение первых в истории юношеских Олимпийских игр в 2010 году.

 ТАКОЕ решение было единодушно принято днем раньше исполкомом Олимпийского комитета России. Напомним, что международные состязания молодых спортсменов столь высокого статуса были учреждены на судьбоносной для Сочи-2014 сессии МОК в Гватемале 5 июля нынешнего года. На проведение у себя новоиспеченных Игр претендуют также Сингапур, Гвадалахара и Гамбург. Решение о месте проведения юношеской Олимпиады-2010 по регламенту будет принято в два этапа. В январе 2008 г. МОК вынесет предварительный «вердикт». А уже в феврале члены Международного олимпийского комитета письменно проголосуют за приглянувшийся каждому из них город-кандидат.

 Председателем заявочного комитета по выдвижению кандидатуры Москвы стал мэр столицы Юрий Лужков. Выступая на заседании исполкома ОКР, он отметил, что идея организации подобных соревнований возникла после успеха Всемирных юношеских игр, прошедших под патронатом МОК как раз в Москве. Именно тогда впервые заявили о себе многие из нынешних звезд российского спорта: Елена Исинбаева, Юрий Борзаковский, Алина Кабаева, Анастасия Ермакова и Анастасия Давыдова, Андрей Кириленко

 Несомненным преимуществом нашей столицы в сравнении с конкурентами является готовность провести абсолютно все состязания в черте города. Также в пользу Москвы говорит уже и накопленный колоссальный опыт в организации детско-юношеских турниров по любым олимпийским видам спорта.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Депутат Госдумы, представляющий в парламенте Крым, Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о "специальном" переселении властями России людей в Крым.

//В мире

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения вице-президента США Майка Пенса направить корабли военно-морских сил ФРГ в Керченскй пролив. Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности давил на Меркель.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Ополченцы ДНР уничтожили бившие по югу республики огневые позиции армии Украины

Ополченцы ДНР уничтожили бившие по югу республики огневые позиции армии Украины

Бойцы армии непризнанной ДНР в ходе ответного удара уничтожили огневые точки киевских силовиков в районе Мариуполя. Соответствующую информацию предоставил Даниил Безсонов, спикер ополченцев.

//Общество

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

На этой неделе стало известно, что подконтрольное ЦБ Агентство по страхованию вкладов решило обанкротить свыше 50 компаний-заёмщиков банка «Югра». При этом процедура была запущена сразу после объявления АСВ даты второго собрания кредиторов финансовой организации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Архангельский предприниматель Борис Сидоров, попавший за решетку на фоне экологических протестов в Шиесе, в среду вышел на свободу. Никаких обвинений ему не предъявлено, и по какой причине тяжелобольному человеку пришлось провести несколько дней под арестом, непонятно.

//Общество

Погода в Москве 8 марта и в выходные дни ожидается теплее, но пасмурная

Погода в Москве 8 марта и в выходные дни ожидается теплее, но пасмурная

Погода в Москве в праздничный день 8 марта и в последующие выходные дни 9 и 10 марта ожидается теплее, но пасмурная. Но выше плюс пяти градусов столбики термометра не поднимутся.

//Шоу-бизнес

Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно сообщили о расставании

Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно сообщили о расставании

Максим Виторган публично объявил о расставании с супругой Ксенией Собчак. Вот уже несколько месяцев отношения знаменитостей - актера и телеведущей - стали предметом для обсуждения в сети.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Политика

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

По сообщениям из Китая, в руководстве аппарата ЦК КПК и Госсовета (правительства) КНР просто светятся от счастья, наблюдая за той ситуацией, в которой оказалось руководство России в связи с двоевластием в Венесуэле. Дело в том, что президент Венесуэлы Н. Мадуро и платит долги Китаю

//Политика

Китайская страсть большого человека

Китайская страсть большого человека

Замруководителя АП Сергей Кириенко отбыл во второй с начала года отпуск. Куратор внутренней политики и регионов с понедельника 25 февраля ушёл в отпуск на две недели. То есть до 10 марта. Его функционал на время отпуска ведёт другой первый замруководителя АП, курирующий СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Скоротечный конфликт между Индией и Пакистаном, в ходе которого стороны активно применяли авиацию, закончился не в пользу Дели. Конечно, полным поражением это назвать нельзя, но, судя по последним данным, индийцы не смогли поразить лагерь террористов на территории Пакистана.

//Общество

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

Бард Александр НОВИКОВ неоднократно выступал на страницах «АН». Его песни знакомы всем читателям еженедельника. Но предлогом для новой встречи с главредом «АН» Андреем УГЛАНОВЫМ стал, как ни странно, очередной международный конкурс Евровидение, который пройдёт в мае в Израиле.

//Общество

Погоня за сверхзвуком открыта

Погоня за сверхзвуком открыта

В январе 2018 г. Владимир Путин на авиазаводе в Казани, наблюдая за полётом сверхзвукового ракетоносца Ту‑160, предложил на его основе и техническом заделе создать гражданскую версию самолёта. Президент напомнил, что у СССР был гражданский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

//Общество

Операция «Справедливость»

Операция «Справедливость»

Опросы свидетельствуют: значительная часть населения считает идеальным временем брежневский застой, а значит, и потребности в переменах не испытывает. Как власти удалось этого добиться на фоне штрафной экономики и повышения пенсионного возраста? И могут настроения масс поменяться?

//Общество

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения прав граждан и законности. Мы – это коллектив из более 300 человек правительственного учреждения культуры Свердловской области – Уральского государственного театра эстрады.

//Экономика

Как премьер оквадратил народ

Как премьер оквадратил народ

Жилищный вопрос не вписывается в указы правительства Дм. Медведева. Как подсчитал Минстрой, в 2018 г. в РФ сдали 75 млн кв. м новых жилых домов. Цифра неплохая, но далека от обещанных премьером 120 млн. кв. Cтроительные достижения – явно не та область, которой мог бы гордиться

//Новости партнеров

//Общество

Правительственные архистратиги

Правительственные архистратиги

Немногие помнят, что 22-м губернатором города Глупова был майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский. Летописец Михаил Салтыков-Щедрин охарактеризовал сего российского государственного мужа коротко и ёмко: «Въехал в Глупов на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки». 

//Общество

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

Ситуация в Ливии сейчас возвращается в фокус мировых СМИ. Западные страны не желают вспоминать, как после их интервенции в этой стране воцарилась анархия с массовой резнёй, пачкой правительств и бегством миллионов беженцев в Европу.

//Общество

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

Эксперты подозревают, что разведка США занимается профанацией деятельности. Предположения о том, что ЦРУ имитирует бурную деятельность, нашли подтверждение. ЦРУ опубликовало документы, у которых истёк срок секретности:«Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время»

//Культура

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Никто в мире не признаётся, что ведёт дискриминацию по признаку пола: всё происходит тихо и как бы естественным образом. Почти любой сфере профессиональной деятельности (кроме, может быть, той, где предлагается «отдохнуть на досуге») женщины в меньшинстве, в том числе и в искусстве.

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры