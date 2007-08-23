На Ходынке будет давка
№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
КАК известно, чемпион мира по боксу по версии WBА Руслан Чагаев из-за болезни отказался от объединительного боя в супертяжелом весе с обладателем титула WBO Cултаном Ибрагимовым. Поэтому в качестве следующего соперника 32-летнего россиянина назван 44-летний знаменитый американец Эвандер Холифилд. Причем место и дата встречи на ринге остались прежними – 13 октября, Москва, арена Ледового дворца на Ходынском поле
.
«Это будет мой первый шаг на пути к почетному званию чемпиона в супертяжелом весе, – заявил Холифилд по поводу возможности сразиться с Ибрагимовым. – Я очень рад, что Султан пошел мне навстречу и готов стать под удар. С нетерпением жду первого для меня боя в Москве и надеюсь выиграть там свой пятый чемпионский титул».
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес