На Ходынке будет давка

КАК известно, чемпион мира по боксу по версии WBА Руслан Чагаев из-за болезни отказался от объединительного боя в супертяжелом весе с обладателем титула WBO Cултаном Ибрагимовым. Поэтому в качестве следующего соперника 32-летнего россиянина назван 44-летний знаменитый американец Эвандер Холифилд. Причем место и дата встречи на ринге остались преж­ними – 13 октября, Москва, арена Ледового дворца на Ходынском поле

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«Это будет мой первый шаг на пути к почетному званию чемпиона в супертяжелом весе, – заявил Холифилд по поводу возможности сразиться с Ибрагимовым. – Я очень рад, что Султан пошел мне навстречу и готов стать под удар. С нетерпением жду первого для меня боя в Москве и надеюсь выиграть там свой пятый чемпионский титул».