Кубинцы сдадут нам чемпионат мира по боксу

ТАКОЙ вывод можно сделать из заявления, с которым выступил на днях Фидель Кастро в газете «Хувентуд Ребельде».

Кубинский лидер всерьез рассматривает возможность отказа сборной команды острова Свободы по боксу от участия в чемпионате мира, который пройдет в октябре в Чикаго. Более того, Фидель Кастро допускает, что кубинские боксеры могут пропустить и Олимпиаду-2008 в Пекине. Такую реакцию официальной Гаваны вызвало недавнее бегство двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо и чемпиона мира Эрисланди Лары из расположения национальной команды во время Панамериканских игр в Бразилии. А в декабре прош­лого года сразу три олимпий­ских чемпиона – Ян Бартельми, Юриокис Гамбоа и Олданьер Солис – покинули лагерь кубинской сборной, готовившейся к Центральноамериканским играм в Каракасе.

Позднее все они оказались в Германии, где подписали профессиональные контракты. На это же, судя по всему, рассчитывали и «бразильские невозвращенцы» Ригондо и Лара. Однако их плану не суждено было сбыться. Бразильская полиция арестовала обоих за нарушение визового режима. По просьбе самих боксеров их депортировали на Кубу. Понятно, что на международный ринг они больше никогда не выйдут. Это заставило Фиделя Кастро задуматься, что могло бы произойти, окажись суперзвездная кубинская сборная на территории США? Ведь всем известно, что контракты с лидерами команды мечтают заключить чуть ли не все промоутеры мира. Соблазн у спортсменов чересчур велик. А на содействие американских властей в поиске потенциальных беглецов надеяться и вовсе не приходится.

Словом, Куба, вероятнее всего, пропустит чемпионат мира этого года в Чикаго. Появится уникальный шанс впервые в истории выиграть мировое первенство в общем зачете. Что же до Олимпиады-2008, то тут Фидель Кастро явно лукавит. Никакого бойкота боксерского турнира со стороны кубинцев там не будет: именно они исторически являются добытчиками олимпийского золота для своей страны как раз на ринге. Так что следует ожидать тотальной чистки и смены состава будущей олимпий­ской сборной Кубы. А путевки на Игры благонадежные новобранцы смогут завоевать, выиграв пару региональных турниров.