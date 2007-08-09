«Борзый» стал еще борзее

В воскресенье в Лужниках прошел традиционный легкоатлетический турнир «Вызов России». На сей раз – по нетрадиционному сценарию. В цент­ре внимания болельщиков были шесть зрелищных дисциплин и шесть звездных дуэлей.

ЖЕНЩИНЫ демонстрировали мастерство в беге на 400 м с барьерами, в тройном прыжке и прыжках с шестом. Мужчины – в толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 800 метров. Турнир собрал целую россыпь мировых звезд: олимпийские чемпионы россияне Татьяна Лебедева и Юрий Борзаковский, чемпионы мира Кристиан Кэнтвелл (США), южноафриканец Мбулаени Мулаудзи, наши Юлия Печенкина и обладательница всех возможных титулов Елена Исинбаева… Россияне оказались крайне негостеприимными хозяевами: они выиграли главные призы как на беговых дорожках, так и в секторах для прыжков и метаний.

В тройном прыжке безраздельно правила бал волгоградка Татьяна Лебедева. Накануне вечером в столичном казино Golden Palace состоялась презентация документального фильма о ней под названием «Татьянин день». Из-за этого знаменитой прыгунье пришлось слишком поздно лечь спать, так что как следует отдохнуть не удалось.

– Признаться, я очень надеялась на то, что улечу здесь метров на 15, – сказала Таня после награждения. – Вроде бы и скорость при разбеге была, и сила при отталкивании. Но во время прыжков почувствовала, что не хватает легкости. Даже занервничала по этому поводу. Однако потом взяла себя в руки, успокоилась, все равно прыгала дальше всех в каждой попытке.

Апогей нынешнего «Вызова России» пришелся на выступление Елены Исинбаевой. Зрительский ажиотаж подогревался уже тем, что популярнейшая спортсменка долгое время не стартовала у себя на родине. В этом году это был уже десятый турнир с участием многократной рекордсменки мира по прыжкам с шестом. И десятая ее победа. Не так давно в Париже Исинбаева показала лучший результат летнего сезона, прыгнув на 4 м 91 см. В Лужниках Елена, уже в ранге победительницы, старалась преодолеть планку на высоте 4 м 95 см, но этого ей не удалось. В итоге олимпийская чемпионка выиграла соревнование, в чем мало кто сомневался, с довольно скромным для себя результатом – 4 м 80 см.

– Возможно, 4,95 не покорились мне в Москве из-за того, что я только-только прилетела из Лондона. Там, к слову, была очень близка к тому, чтобы вообще сняться с турнира, – рассказала Елена. – Отравилась, чувствовала себя отвратительно. Сейчас я уже в норме и благодарю московскую публику за поддержку. Высокие результаты еще обязательно придут, пока же я довольна одним только тем, что выступаю в России.

Венцом «Вызова России», как и в прошлом году, стал забег на 800 м с Юрием Борзаковским на дорожке. Его оппонентом был до предела амбициозный южноафриканец Мулаудзи Мбулаени, один из главных претендентов на «золото» предстоящего чемпионата мира – 2007 в Осаке. К вящему удовольствию болельщиков Борзаковский продемонстрировал свой «фирменный» накатистый финиш – 1.46.39.

– Все, слава богу, получилось, как и было задумано, – прокомментировал наш олимпийский чемпион. – У Мулаудзи тактика бега похожа на мою, он тоже хороший финишер. На дистанции я поддерживал предложенный им темп, а под занавес оказался просто сильнее соперника.

– Чемпионат мира в Японии начнется уже через каких-то пару недель. Ваша подготовка к нему в чем-то отличается от предыдущей?

– Конечно! Прежде всего тем, что теперь я стал намного злее. Ведь дважды уже пытался выиграть мировое первенст­во, и оба раза терпел неудачу. Сейчас думаю только о золотой медали.