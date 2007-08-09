Бразилец, который не хотел играть в футбол

Недавно бразильский журнал «Глобо» предложил своим читателям ответить на вопрос: кого они считают сильнейшим на данный момент футболистом мира. Результаты получились поразительные – с огромнейшим отрывом победил КАКА, он собрал 81% голосов. Его вклад в свежую победу «Милана» в Лиге чемпионов был столь огромен, что без него она казалась бы просто немыслимой. На минувшей неделе 25-летний Рикардо Изексон дос Сантос Лейте – таково его настоящее имя – побывал в Москве, куда «Милан» был приглашен для участия в Кубке РЖД.

С Христом в душе и на футболке



– СВОЕЙ личностью вы опровергаете сложившийся стереотип, что-де настоящая звезда бразильского футбола непременно должна быть выходцем из бедняцких кварталов – фавел.

– Я действительно родился в семье интеллигентов, и готов с вами согласиться, что это картина нечастая. Мой отец – инженер, мать – профессор.

– Неужели и стать вторым Пеле в детстве не мечтали?

– Скажу больше: лет эдак до восьми вообще был равнодушен к футболу и вовсе не собирался становиться футболистом.

– Что же вывело вас на «путь истинный»?

– Дело в том, что мои родители часто переезжали – до четырех лет наша семья жила в столице страны Бразилиа. Потом перебралась в маленький городок, затерянный в джунглях, – Куябу. А в итоге окончательно осела в Сан-Паулу. Последнее обстоятельство и определило мою судьбу. В крупнейшем экономическом и футбольном центре способности к футболу, которыми я обладал, были немедленно замечены, чего в Куябе могло и не случиться. В придачу ко всему, папа с мамой не нашли ничего лучшего, кроме как поселиться в пяти шагах от стадиона «Морумби». Школьный учитель физкультуры буквально силой отвел меня в футбольную школу. Я-то, несмышленый, упирался, не понимал своего счастья.

– Замечено, что после больших побед вы каждый раз обнажаете нательную майку с надписью «Я принадлежу Иисусу». Вы набожный человек?

– Вся наша семья такая. Я воспитывался в религиозной среде. Моей любимой книгой сызмальства стала Библия, а кумиром – Иисус Христос. И я верю, что именно Иисусу обязан всеми своими успехами. А также тем, что моя карьера не оборвалась, едва успев начаться.

– Что вы имеете в виду?

– Мне только исполнилось 18, когда я с братом Дигао – он на два года моложе – пошел в аквапарк. И там неудачно спрыгнул с горки – со всего размаху впечатался в периметр бассейна. Было очень больно, но я предпочел не распространяться об инциденте. Через два дня с трудом вышел на тренировку – спина продолжала нестерпимо болеть – и там потерял сознание. При осмотре обнаружился перелом позвоночника – повредился шестой позвонок. Врачи не исключали вероятности, что всю оставшуюся жизнь мне предстоит провести в инвалидной коляске парализованным ниже пояса. Понятное дело, в такой ситуации о продолжении футбольной карьеры речи просто не шло. Два месяца я пролежал в больнице – и вышел оттуда здоровым. Врачи считали это чудом. Я же уверен, что мне помог Иисус.

– Где-то писали, что у вас есть некоторые проблемы и со зрением.

– Пустяки. Легкая близорукость. «Минус два» на оба глаза. Играть это не мешает. И к тому же я намерен в скором времени ликвидировать дефект с помощью операции.

– В последнее время вас отчаянно пытается заполучить к себе «Реал». Это буквально идея-фикс руководства «королевского» клуба, ради достижения которой оно готово переступить, и уже переступало, через определенные нормы этики и морали. Но «Милану» пока удается удерживать вас.

– Теперь ему это делать проще. 12 февраля нынешнего года я получил итальянский паспорт и освободил одну легионерскую вакансию. Да и какой мне резон покидать клуб, который помог мне вознестись на вершину клубного европейского футбола…

Конкретный забивала



– …И СТАТЬ сильнейшим футболистом мира. Это прямым текстом произнес недавно сам Пеле. А Карло Анчелотти, ваш тренер, и вовсе поставил вас выше Зидана.

– Как интересно… А чем он это аргументировал?

– Он сказал примерно так: «Кака – игрок более конкретный, чем Зидан. Зидан был потрясающим футболистом. Но он справедливо критиковался за то, что не слишком хорошо трансформировал свой талант в голы. В этом его отличие от Кака». Вы ведь действительно много забиваете. В последней Лиге чемпионов стали не только лучшим игроком, но и лучшим бомбардиром.

– То, о чем вы упомянули, – лестно. И все же право занять в истории место рядом с Зиданом мне еще нужно заработать.

– Не жалеете, что не поехали в Венесуэлу на Кубок Америки, который Бразилия выиграла без вас?

– Вот и славно, что выиграла. А то я не избежал бы упреков. Календарь турниров стал настолько насыщенным, что от чего-то хочешь не хочешь приходится отказываться. Поехать в Венесуэлу значило лишить себя летнего отдыха, возможности восстановиться после труднейшего прошлого сезона. Поступить иначе я просто не мог. К счастью, в классных футболистах моя родина никогда не испытывала недостатка. Не было нас с Роналдиньо, зато Робиньо с Вагнером Лавом с успехом доказали, что и они – сильнее всех собравшихся.