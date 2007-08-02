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Кровавая инъекция

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Евгений МЯСНИКОВ  ]

Кровавая инъекция
Фото REUTERS

 Главным событием завершившейся в воскресенье легендарной велогонки «Тур де Франс» стал допинговый скандал с участием лидера казахстанской команды «Астана» казахстанца Александра Винокурова. Перед началом 13-го этапа (гонки с раздельным стартом) он прибегнул к запрещенному методу гемотрансфузии - переливанию крови.

«Тур де шок»

 ЗАТЕМ и контрольная проба В 33-летнего знаменитого гонщика также дала положительный результат. Винокурова отстранили от участия в «Туре», а его команда в полном составе снялась с многодневки и покинула Францию. Но к громким допинговым скандалам «Тур де Франс» давно не привыкать. Кажется, что сам факт победы на нем уже является поводом для подозрений и кривотолков. Ведь сколько было слухов и домыслов вокруг феноменальных успехов Мигеля Индурайна, Лэнса Армстронга, Марко Пантани, Яна Ульриха...Кого-то из великих действительно поймали на допинге, кого-то - нет.

 За неделю до старта прошлогоднего «Тура» испанская полиция сообщила о том, что в Мадриде обнаружена секретная медицинская лаборатория, в которой хранились сотни контейнеров с кровью, принадлежавшей звездам большого спорта. Имя владельца этой лаборатории доктора Эмилиано Фуэнтоса тотчас же стало известно всему миру. В итоге на старт самой престижной веломногодневки не вышли звездные подопечные испанского врача - Ян Ульрих, Франсиско Мансебо, Оскар Севилья. А также целая команда - та самая «Астана»!

 Эта история очень напоминает изощренную допинговую махинацию на зимней Олимпиаде-2006 в Турине. Тогда итальянские власти получили информацию о том, что в лагере австрийских лыжников и биатлонистов может находиться врач Вальтер Майер. Одиозную репутацию он получил еще в 2002 г. во время Игр в Солт-Лейк-Сити. В доме, где жил Майер, обнаружили аппаратуру для переливания крови. Учитывая, что жил австриец один, ее владельца установить было нетрудно. Майер был дисквалифицирован пожизненно. Позднее срок наказания ему уменьшили до десяти лет.

 Так вот, туринская полиция вместе с сотрудниками Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) провела рейд в лагере австрийской сборной. Спортсмены квартировали не в Олимпийской деревне, а в арендованном коттедже. Правда, Вальтера Майера задержать там не удалось. Он успел ускользнуть и уехал на машине обратно в Австрию. Но иглы, шприцы, носовые платки со следами крови были обнаружены повсюду и в огромном количестве.

Чужая кровь

 ГЛАВА антидопинговой службы Росспорта Николай Дурманов, к которому за комментарием обратился автор этих строк в олимпийском Турине, рассказал следующее:

 - Хотя метод гемотрансфузии известен давно, официально ВАДА внесло его в черный список лишь в 2002 г. - вместе с прочими способами немедикаментозного вмешательства. Первым попавшимся благодаря этому нововведению стал велосипедист, американец Тайлер Хэмилтон. На Олимпиаде-2004 в Афинах он выиграл гонку с раздельным стартом. А после Игр его допингпробы показали, что Хэмилтон использовал для этого переливание крови.

 Для гемотрансфузии применяют или кровь самого человека, или чужую кровь. Происходит это так: у спортсмена забирают некоторое количество крови, изменяют ее состав, насыщая гемоглобином, который отвечает за насыщение кислородом. Затем эту кровь консервируют, а в нужный момент переливают в вену «хозяина». После чего у него в крови увеличивается количество кислорода, что ведет к повышению выносливости организма. Долгое время этот вид допинга было выявить очень сложно. Но с появлением специального лазерного прибора стало намного легче. Лазерный луч прибора обследует каждую клетку крови. И способен распознать не только чужую, но даже собственную кровь человека, которая пребывала какое-то время вне его организма.

 Установлено, что Александр Винокуров воспользовался для гемотрансфузии на «Туре» кровью неизвестного донора. Разумеется, сам виновник скандала все отрицает. «Я никогда не делал ничего запрещенного, - клянется Винокуров в коммюнике, распространенном его адвокатом. - Ни разу за свою десятилетнюю профессиональную карьеру я не нарушал и даже не подозревался в нарушении каких-либо медицинских запретов. За это время сдавал кровь на допинг более сотни раз. Надо быть полным идиотом, чтобы решиться на то, в чем меня обвинили в канун этапа, на котором я рассчитывал показать высокий результат».

Зачем он это сделал?

 В ТОМ, что на него никогда не падала даже тень подозрений, Винокуров, конечно, передергивает. Ведь менеджер «Астаны» Марк Бивер и не думал скрывать, что ему известно о сотрудничестве казахстанца со скандально знаменитым доктором (опять врач!) Микеле Феррари, пользовавшим футболистов туринского «Ювентуса». Уж его-то как раз сильно подозревали в организации целой подпольной сети по распространению запрещенных препаратов. Доказать это не удалось, и в прошлом году суд вынес итальянцу оправдательный приговор. Однако связь Феррари с Винокуровым, хотя гонщик и утверждает, что врач лишь консультировал его в вопросах физподготовки, наверняка послужит отягчающим обстоятельством. Скорее всего, казахстанца дисквалифицируют на два года и оштрафуют на годовую зарплату.

 Однако очевидно, что даже жесткими мерами вроде дисквалификаций и денежных штрафов бороться с допингом в велоспорте бесполезно. Так что, увы, восстановить подмоченную репутацию как самому Винокурову, так и его «Астане» уже вряд ли удастся. Причем больше от скандала пострадала именно команда. Ведь она снялась с гонки, когда лидировала в ней с отрывом! Нанесен серьезный удар и по репутации всего Казахстана. Ведь при своем создании «Астана» задумывалась как его спортивная витрина.

 Рассказывают, что Винокуров обратился с просьбой помочь создать велогруппу к теперь уже бывшему казахстанскому премьер-министру. Глава правительства в свою очередь попросил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева морально поддержать инициативу одного из самых харизматичных спортсменов страны. А также заинтересовал в спонсировании профессиональной велокоманды местную бизнес-элиту. Поэтому «Астана» реализовывала на «Туре» не только спортивные амбиции. Руководство Казахстана рассчитывало, что, узнав о сформированной в рекордные сроки гоночной суперкоманде, мир ахнет от удивления. И Казахстан привлечет к себе всеобщие интерес и внимание.

 Вот почему Винокуров, как утверждают люди знающие, всеми правдами и неправдами старался выиграть «Тур». Ему позарез нужно было отчитаться перед спонсорами, вложившими в «Астану» колоссальные деньги. Он рискнул и поплатился.

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