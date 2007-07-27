Елена Прекрасная выходит из тени

При всей своей внешней несхожести у этих двух событий было одно общее. В последний день Уимблдонского турнира небезызвестный британский еженедельник News of the world опубликовал результаты ежегодного виртуального чемпионата среди самых сексапильных теннисисток мира. Так, победительница трех последних Уимблдонов Мария Шарапова безоговорочно уступила в 1/2 финала этих «состязаний» своей не менее сексапильной соотечественнице Елене Весниной. А спустя несколько дней капитан сборной России Тарпищев выбрал именно Лену в качестве замены «динамистки» Шараповой на матч с США. Как показали последующие события, Лена достойно заменила Марию в национальной команде и вскоре вполне может отнять у нее корону королевы красоты…

Преемница №1

ХОТЯ в финале того виртуального чемпионата Уимблдона Веснина уступила новому секс-символу мирового тенниса и спорта обворожительной брюнетке Анне Иванович из Сербии, главной цели наша 20-летняя красавица добилась. Ее заметили не только болельщики, но и спонсоры. Ведь Шарапова успела порядком надоесть стоявшему за ней огромному числу вечно голодных и загребущих менеджеров и агентов. За три года – с того момента как Шарапова неожиданно победила на Уимблдоне – ее команде удалось сделать два несовместимых дела: заработать на эксплуатации Машиного сексапила более 100 млн. долл. и восстановить против нее миллионы болельщиков во всем мире. Они возненавидели теннисистку за ее постоянные стоны, совершенно идиотский смех и полное отсутствие хоть какого намека на интеллект. Особенно ярко это проявилось в так называемых дневниках Шараповой, которые менеджеры весьма опрометчиво поручили писать ей самой.

После того как Мария фактически порвала с Российской теннисной федерацией и, что гораздо важнее, с Тарпищевым, она лишилась поддержки и со стороны многочисленной армии своих соотечественников. Нужно учесть, что Шарапова – глубоко больной человек, играющий фактически с одним плечом, и, по мнению многих спортивных травматологов, вряд ли доиграет до 25 лет. Словом, перед теннисным миром уже сейчас замаячил вопрос о ее преемнице на должности, которая при всей своей несерьезности способна приносить ежегодно от 20 до 40 млн. долл. только рекламой.

Хотя сейчас западная пресса не жалеет восторженных эпитетов в адрес сексапильной Иванович, однако ясно, что сербская брюнетка не сможет заменить Шарапову. И не только потому, что она брюнетка, но еще из-за того, что Анна – сербка, а значит, одним своим происхождением способна вызвать к себе отвращение со стороны миллионов жителей бывшей Югославии и мусульманского мира. Вот и получается, что замену Шараповой нужно искать в единственной стране мира, которая уже произвела двух мировых секс-символов и готова делать это снова и снова – России. Правда, с самоизоляцией Елены Дементьевой и фактическим уходом Анастасии Мыскиной среди российских теннисисток долгое время не находилось по-настоящему красивых девушек, которых можно было бы поставить в один ряд с «Курни» и «Шарой». Но вот в прошлом году «засуха» закончилась, и на горизонте появилась новая светловолосая красотка Елена Веснина.

По удивительной иронии судьбы ее дет­ство прошло в одном городе с Марией Шараповой, где она тренировалась у того же тренера, что и будущая чемпионка Уимблдона-2004, – Юрия Юдкина. Когда-то, в частных разговорах со своими американскими друзьями (точнее, хозяевами), Юрий Шарапов постоянно твердил о том, что если бы не приезд в США, его дочка занималась бы сейчас проституцией. Или, того хуже, была бы сексуальной рабыней у какого-нибудь авторитета, потому что другой работы в Сочи для красивой девушки нет. Но Веснина на пару со своим нынешним тренером Сергеем наглядно продемонстрировали, что и в Сочи без всяких там Боллетьери и Лэнсдорпов могут вырастать классные теннисистки.

Шок для тусовки

СЕРГЕЙ Веснин стал едва ли не первым родителем-менеджером в россий­ском женском теннисе, который решил обратить сексапильность своей дочери на благо ее карьеры. Когда она еще делала первые шаги на корте, отец, как говорят, стал рассылать ее фото потенциальным спонсорам. И в конце концов добился того, что фирма «Адидас» решила заключить с юной красавицей контракт. Решение нем­цев вызвало настоящую бурю негодования в российской теннисной тусовке. Она никак не могла понять, как это можно предпочесть теннисисткам из первой десятки Кузнецовой и Петровой никому не известную провинциалку, у которой, кроме смазливой мордашки, даже нет… ни одного выигранного турнира.

Если Елена Веснина все же станет преемницей Марии Шараповой в ближайшие годы, это будет довольно необычная секс-дива. Ведь несмотря на свою красоту и очаровательную внешность (фанаты Весниной до сих пор никак не могут решить: на какую звезду Голливуда она больше похожа – Сару Мишель Геллар (Баффи) или Риз Уизерспун («Блондинка в законе»)), она остается глубоко религиозным человеком.

Перед каждым турниром испрашивает благословения у своего батюшки, строго придерживается поста и, если верить слухам, намерена сохранить свою невинность до первой брачной ночи. Хотя в последнее верится с большим трудом, ведь девственницы в современном теннисе живут недолго!