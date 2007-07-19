«Динамо» станет миллиардером
№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
НЕ ТАК давно «АН» опубликовали эксклюзивное интервью председателя Счетной палаты и главы попечительского совета футбольного клуба «Динамо» Сергея Степашина. С наших страниц он предсказал, что в ближайшем будущем славный столичный клуб ждут большие перемены.
И вот на днях стало известно, что главный спонсор динамовского футбольного клуба – Внешторгбанк – намерен в течение 3–4 лет инвестировать около 1 млрд. долл. в проект реконструкции главной арены, игрового манежа и других спортивных объектов, расположенных на территории стадиона «Динамо». Там же будет построен многофункциональный комплекс «Петровский парк».
По данным из наших источников, эту территорию Правительство Москвы уже передало в долгосрочную аренду на 49 лет ЗАО «Управляющая компания «Динамо», которая приступила к реализации амбициозного проекта.
Ожидается, что строительство в Петровском парке начнется весной следующего года.
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