«Динамо» станет миллиардером

НЕ ТАК давно «АН» опубликовали эксклюзивное интервью председателя Счетной палаты и главы попечительского совета футбольного клуба «Динамо» Сергея Степашина. С наших страниц он предсказал, что в ближайшем будущем славный столичный клуб ждут большие перемены.

И вот на днях стало извест­но, что главный спонсор динамовского футбольного клуба – Внешторгбанк – намерен в течение 3–4 лет инвестировать около 1 млрд. долл. в проект реконструкции главной арены, игрового манежа и других спортивных объектов, расположенных на территории стадиона «Динамо». Там же будет построен многофункциональный комплекс «Петровский парк».

По данным из наших источников, эту территорию Правительство Москвы уже передало в долгосрочную аренду на 49 лет ЗАО «Управляющая компания «Динамо», которая приступила к реализации амбициозного проекта.

Ожидается, что строительст­во в Петровском парке начнется весной следующего года.