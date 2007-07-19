//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Россия–Украина: надо ли объединяться?

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, www.sportbox.ru – специально для «Аргументов неделi» ]

Россия–Украина: надо ли объединяться?

 Президент УЕФА Мишель Платини считает, что России и Украине неплохо было бы проводить единый футбольный чемпионат. Идея ценная, хотя и не новая. «Аргументы неделi» решили проанализировать, кто от такого объединения выиграет и насколько вообще оно возможно.

 РАЗГОВОРЫ об объединении чемпионатов России и Украины начинаются каждый год в одно и то же время вот уже… 15 лет. Происходит это, как правило, в январе, когда в Москве на Кубок Содружества собираются чемпионы бывших республик СССР. Все вспоминают, каким сильным был советский чемпионат. Каким острым было соперниче­ство Москвы и Киева, Тбилиси и Еревана, Минска и Вильнюса. Какие великие футболисты выходили на поле в те славные времена. Все правда, хотя с годами договорились до того, что первенство СССР не уступало ни итальянскому, ни испанскому, ни английскому. Но это преувеличение простительно хотя бы потому, что в 70-е или 80-е годы иностранные чемпионаты мало кто видел, а нынешние национальные первенства республик бывшего СССР не идут по своему уровню ни в какое сравнение с советским.

 Так что еще в 90-е самые умные (или фантазеры?) заговорили о необходимости объединения, правда, дальше разговоров дело не пошло. А в новом веке выяснилось, что и объединяться-то не с кем – чемпионы стран СНГ и Балтии в лучшем случае могли бы выступать в первом дивизионе российского первенст­ва. Украина – исключение, хотя и там лишь две-три команды могут составить конкуренцию ведущим российским клубам. Но – представим на секунду, что мы вновь решили быть вместе.

 В высшем дивизионе чемпионата Украины выступают 16 команд, как и в российской премьер-лиге. Поскольку высшие международные футбольные инстанции советуют не раздувать национальные лиги – оптимальное число участников первенств, по их мнению, как раз 16. А это значит, что кто-то в элитный российско-украинский дивизион не попадет. Первый повод для скандала уже есть. Хотя, если быть объективным, кроме киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», харьков­ского и донецкого «Металлургов» и днепропетровского «Днепра», никого в новую лигу не возьмешь – не тот уровень. Да и по деньгам состязаться с «Газпромами» и «ЛУКойлами» по силам только «Динамо» и «Шахтеру», за которыми стоят солидные спонсоры.

 Чемпионат России проходит по системе весна-осень, Украины – осень-весна. Очере­д­ное первенство у наших соседей началось в прошлые выходные, а у нас в эти же дни стартовал второй круг. И та и другая системы имеют плюсы и минусы, однако в случае объединения придется выбирать. В России же не существует пока единого мнения в вопросе, стоит или нет переходить на европейскую систему. Еще один повод для споров.

 Не менее важный вопрос – кто будет представлять Россию и Украину в Европе. Сегодня все ясно: одна или две лучшие команды наших стран выступают в Лиге чемпионов, призеры и обладатели национальных кубков – в Кубке УЕФА. Желающие, как одесский «Черноморец» или казанский «Рубин», – в Кубке Интертото. Создание элитной лиги предполагает изменение системы представительства, а это опять проблемы.

 Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказался против российско-украинской лиги. Видно, полагает, что опасно иметь в качестве соперника президента Украинской федерации Григория Суркиса, которому удалось пробить для Украины (совместно с Польшей) чемпионат Европы 2012 года. В то же время понятно, что украинцы не позволят российским коллегам единолично руководить новой лигой. Создание же специального органа для управления потребует времени и усилий.

 А чемпионат у нас и без украинцев неплохой, во всяком случае, с точки зрения интриги.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

Арктика является сферой военных интересов России, напомнил зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. О защите Русского севера размышляет президент Академии геополитических проблем Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Пушков прокомментировал продление США антироссийских санкций

Пушков прокомментировал продление США антироссийских санкций

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Соединенных Штатов Америки продлить санкции в отношении России.

//В мире

Названа возможная выгода Америки от победы Зеленского на выборах для борьбы с РФ

Названа возможная выгода Америки от победы Зеленского на выборах для борьбы с РФ

Соединенным Штатам может быть выгодна победа на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского для борьбы с Россией. Такое предположение высказывается в материале, появившемся на страницах СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Мозг – всему голова

Мозг – всему голова

Принято считать, что каждое следующее поколение должно быть быстрее, выше, сильнее и умнее предыдущего. Одновременно с этим в обществе распространён стереотип, что «молодёжь нынче не та». О том, так ли это, почему одарённость случайна, «АН» поговорили с профессором Сергеем САВЕЛЬЕВЫМ

//В мире

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР

В министерстве обороны Российской Федерации разработаны два варианта ответа на случай вторжения Вооруженных сил Украины в непризнанные республики Донбасса. С таким заявлением выступил политолог Дмитрий Куликов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Полковник КГБ ЛССР: «Штази» гораздо круче, чем КГБ СССР

Полковник КГБ ЛССР: «Штази» гораздо круче, чем КГБ СССР

20 декабря 2018 года в Латвии были опубликованы архивы бывшего КГБ ЛССР. Интерес к «мешкам ЧК» был велик: жители страны часами просиживали в «интернете», чтобы «соприкоснуться» с некой тайной. Не исчезает интерес к таким тайнам и сейчас.

//Общество

Пациент участвует в своём личном выздоровлении

Пациент участвует в своём личном выздоровлении

Создатель системы альтернативной неврологии и ортопедии Сергей Михайлович БУБНОВСКИЙ поделился с нами основами методики лечения, разработанной им самим. Бубновский рассказал, почему в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата он не приемлет фармакологического лечения и корсетов.

//Общество

Харассмент: как отметить 8 марта без скандалов

Харассмент: как отметить 8 марта без скандалов

Совсем скоро наступит Международный женский день. Но прекрасный праздник в связи с новыми веяниями может быть омрачен из-за обвинений в харассменте! И это не шутки. Во-первых, что же такое этот «харассмент» и, во-вторых, почему его следует бояться как женщинам, так и мужчинам?

//Происшествия

На Кубани подросток открыл стрельбу из пневматического оружия

На Кубани подросток открыл стрельбу из пневматического оружия

На Кубани подросток открыл стрельбу из пневматического оружия возле школы в станице Ахтанизовская. Согласно последней информации главы Темрюкского района Федора Бабенкова, пострадали пять человек.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Здоровье

Какая связь между кариесом и раком

Какая связь между кариесом и раком

В Колумбийском университете специалисты установили, что бактерия Fusobacterium nucleatum, приводящая к разрушению зубов, может влиять на развитие рака толстой кишки.

//Новости СМИ2

//В мире

Польша намерена построить канал через Балтийскую косу, невзирая на позицию ЕС

Польша намерена построить канал через Балтийскую косу, невзирая на позицию ЕС

Во вторник, 5 марта, стало известно, что власти Польши намерены построить канал через Балтийскую косу, невзирая на неодобрение данного проекта Евросоюзом. Против строительства также выступают активисты.

//В мире

В США не раскрывают все данные, доказывающие нарушение Россией ДРСМД

В США не раскрывают все данные, доказывающие нарушение Россией ДРСМД

В качестве доказательства нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Соединённые Штаты ссылались на фотографии, полученные с простых коммерческих спутников.

//Шоу-бизнес

Предполагаемая возлюбленная Петросяна объяснила, почему не пользуется косметикой

Предполагаемая возлюбленная Петросяна объяснила, почему не пользуется косметикой

Предполагаемая возлюбленная известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему не пользуется косметикой. Женщину почти никогда нельзя увидеть даже с минимальным макияжем на лице.

//В мире

Лукашенко: Минску не следует смотреть на страны НАТО как на врагов

Лукашенко: Минску не следует смотреть на страны НАТО как на врагов

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минску не следует воспринимать страны Североатлантического альянса как врагов. По его словам, Белоруссии нужно наладить с НАТО хорошие отношения.

//В мире

СБУ отказалась от прослушки Зеленского

СБУ отказалась от прослушки Зеленского

На Украине разгорается скандал, связанный с одним из кандидатов на пост президента и шоуменом Владимиром Зеленским. Сотрудников СБУ, которые устанавливали прослушивающую аппаратуру на крыше здания рядом с офисом Зеленского, заметил охранник кандидата. Он обратился в полицию

//Здоровье

Второго человека в мире смогли излечить от ВИЧ

Второго человека в мире смогли излечить от ВИЧ

В Лондоне врачи смогли добиться устойчивой ремиссии пациента, зараженного вирусом ВИЧ-1. Многие врачи полагают, что мужчине удалось победить неизлечимое заболевание. Этот случай – второй за всю историю медицины.

//Новости партнеров

//Происшествия

На охранника супермаркета в Москве, отхлеставшего ремнем подростка, завели дело

На охранника супермаркета в Москве, отхлеставшего ремнем подростка, завели дело

На охранника, избившего ремнем подростка в московском супермаркете, завели уголовное дело. Соответствующие данные во вторник предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

//Общество

Александр Новиков о Евровидении, пенсии от Голиковой и царстве Путина

//В мире

Астронавт Энн Макклейн за три месяца на МКС выросла на пять сантиметров

Астронавт Энн Макклейн за три месяца на МКС выросла на пять сантиметров

Астронавт Энн Макклейн в свои 39 лет выросла на пять сантиметров всего лишь за три месяца пребывания на МКС. Соответствующую информацию американка лично предоставила утром во вторник, 5 марта.

//В мире

В армии непризнанной ДНР выявили цель увеличения «подлых» ударов ВСУ по Донбассу

В армии непризнанной ДНР выявили цель увеличения «подлых» ударов ВСУ по Донбассу

В армии ДНР рассказали, какую цель преследуют Вооруженные силы Украины, увеличившие точечные обстрелы территории республики. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался Эдуард Басурин.

//Политика

Стало известно, как часто врёт Дональд Трамп

Стало известно, как часто врёт Дональд Трамп

В газете The Washington Post решили подсчитать, как часто лжёт американский президент. Оказалось, что в среднем Дональд Трамп говорит неправду около 22 раз за день. При этом с каждым годом показатель растёт.

//Экономика

Россияне погрязли в кредитах

Россияне погрязли в кредитах

По данным аналитиков, россияне задолжали банкам к началу этого года более 760 миллиардов рублей. И это только просроченная задолженность. Общая сумма полученных населением кредитов превышает 12 триллионов рублей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
2

А Волга ли впадает в Каспийское море?
3

Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году
4

Обнародовано примерное количество готовых воевать за ДНР российских добровольцев
5

Эксперт озвучил возможный признак подготовки населения Украины к войне с Россией

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры