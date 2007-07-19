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Фабио Капелло отказался возглавить «Локомотив»

№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Фабио Капелло отказался возглавить «Локомотив»

 «Зенит» не сомневается, что станет чемпионом. ЦСКА заявляет, что его рано списывать со счетов. «Динамо» тихой сапой прокрадывается в тройку лидеров… Второй круг чемпионата России по футболу, стартовавший в прошлые выходные, обещает много борьбы, скандалов и полную неизвестность.

 «ЕСЛИ нельзя, но очень хочется, то можно», – говорил классик жанра Михаил Жванецкий. Следуя этому прин­ципу, Россия, особо не спрашивая ни у кого разрешения, на две с половиной недели расширила внутреннее трансферное окно. Хотя по регламенту чемпионата страны, принятому еще зимой, период переходов ограничивался сроком с 1 по 31 августа. ФИФА также рекомендовала период между чемпионатами ограничить 12 неделями, а между кругами – 4 неделями.

 Ничего предосудительного в этом по большому счету нет. У наших клубов появилось дополнительное время для усиления составов, что на руку прежде всего участникам еврокубков. Особенно ЦСКА, чья скамейка оказалась слишком короткой даже для внутреннего первен­ства. Иначе как объяснить, что в премьер-лиге армейцы не забивали 5 матчей подряд, чего в истории российских чемпионатов с обладателями золотых медалей не случалось никогда.

 Впрочем, главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев верит, что с возвращением в строй бразильцев и серба Милоша Красича, пропустивших несколько матчей кто из-за травм, а кто из-за участия в международных турнирах, дела пойдут веселее. Кроме того, ЦСКА остался верен своему принципу делать покупки на перспективу – молодой поляк Давид Янчик, блеснувший на юниорском чемпионате мира в Канаде, как раз из этой категории. ЦСКА, к слову, пригласил нанести визит в клуб главного тренера сборной Бразилии Дунгу. Несколько его подопечных выступают за армей­скую команду. Говорят, может последовать предложение «порулить»…

 На что рассчитывает «Спартак», пока понять непросто. Договорившись с «Лиллем» о покупке русскоговорящего нигерийского нападающего Питера Одемвинджи, красно-белые укрепили атаку. Но если они продадут в «Интер» или куда-то еще чеха Радослава Ковача, это значительно ослабит оборону «Спар­така», которая и так, мягко говоря, не блещет. А латание дыр, как известно, ни к чему хорошему не приводит.

 Прилично усилилось «Ди­намо», купившее португальца Куш­тодиу, болгарина Цветана Ген­кова и молодых Александра Ди­мидко и Кирилла Курочкина. Однако, учитывая растущие аппетиты бело-голубых, которые намерены в кои-то веки вновь замахнуться на медали, и их завидные финансовые возможности, от «Динамо» можно ожидать новых проявлений активности на трансферном рынке.

 Как и от «Локомотива», где после ухода в «Сатурн» возмутителя спокойствия Дмитрия Лоськова наступило затишье. Главный тренер железнодорожников не раз говорил, что команде необходима свежая кровь, однако руководство клуба на его слова никак не реагировало. Более того, планировало заменить Бышовца на Фабио Капелло, уволенного из мадридского «Реала». Итальянец, однако, отказался перебраться в Москву, и теперь заявленных целей (а это прежде всего победа в чемпионате страны) «Локо» предстоит добиваться с нынешним рулевым. Капелло, кстати, отказался от приглашений и в киевское «Динамо», и в ЦСКА. Об этом много пишет итальянская пресса.

 Второй круг должен определить судьбу голландца Дика Адвоката. Если «Зенит» займет первое или второе место, он, скорее всего, останется. Если нет, его с распростертыми объятиями ждут в Австралии. Там достоинства Гуса Хиддинка, который вывел сборную страны в 1/8 финала ЧМ-2006, переносят на всех его коллег-соотечественников. Однако выиграть чемпионат России для Адвоката – дело профессиональной чести. Ни у одного клуба премьер-лиги нет такого подбора футболистов, такого бюджета и такой поддержки руководст­ва. Судьба же пока к «Зениту» благосклонна, хотя по игре питерский клуб, лидирующий в первенстве, и не смотрится чемпионом.

 Как всегда, во втором круге многое будет зависеть от судей. Отсутствие так называемого болота (команд, набравших достаточно очков, чтобы не беспокоиться о выживании в премьер-лиге) и низкие места ЦСКА, «Локо» и «Сатурна» гарантируют напряженную борьбу в каждом матче до самого финиша. Сегодня никто никого не боится. И потому нередко вершителями судеб команд, как это случалось и раньше, будут выступать арбитры.

 Уже сегодня клубы просят футбольное руководство чаще приглашать ино­странцев, рассчитывая на их непредвзятость. Судьи же жестко требуют доверия к себе. На недавней встрече рефери с президентом РФС Виталием Мутко Юрий Баскаков неожиданно для многих заявил, что он и его коллеги готовы бастовать, если будет продолжена практика приглашения иностранцев. Позиция председателя Коллегии футбольных арбитров Сергея Зуева известна – он против иностранцев. Впрочем, известна и его склонность к компромиссу. Скоро ли он будет найден, сказать трудно, но бастовать судьи вряд ли решатся – слишком разобщены они между собой и слишком зависят от футбольной власти.

Константин ПУГАЧЕВ

Как на это посмотрит ФИФА?

 ПРЕМЬЕР-лига воспользовалась тем, что указания Международной федерации пока носят рекомендательный характер (на будущий год все будет гораздо жестче), и поставила ее перед фактом.

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