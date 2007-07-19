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Фартовый Шамиль

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Фартовый Шамиль
Капитанские дочки: Лена Веснина (слева) и Надя Петрова

 Юбилейный сотый матч во главе национальной сборной на этот раз на Кубке Федерации против США превратился для Шамиля Тарпищева в одну сплошную нервотрепку. Госдепартамент США, американское посольство, а также клан пока еще российской гражданки Марии Шараповой сделали все, чтобы нейтрализовать Шамиля. Они почти преуспели в этом, только все равно не помогло!

Шарапов и Америка против Тарпищева

 ЕЩЕ во время Открытого первенства Франции, по нашим данным, состоялась встреча между Шамилем Тарпищевым и Юрием Шараповым, во время которой капитан сборной потребовал от отца самой популярной теннисистки дать твердый ответ: будет ли участвовать Мария в матче с американками или нет. Обычно в таких случаях Шарапов отделывался отговорками вроде «Маша мечтает выступать за Россию и будет играть, если позволит травмированное плечо». Но в тот раз Юрий решил отойти от разработанной его американскими спонсорами схемы и, как говорят, предъявил ультиматум: моя дочь будет участвовать в полуфинале только в том случае, если капитаном буду я! Не довольствуясь этим, Юрий Шарапов решил расставить все точки над «i» и в той беседе, по слухам, выразил сомнения в… тренерской квалификации Тарпищева. Мол, какой из тебя тренер, если ты не воспитал ни одного чемпиона, тогда как я сделал из своей дочери победительницу Уимблдона…

 За всеми этими перипетиями никто и не заметил, как на самом «пробушевском» сайте в Сети «drudge report» появился рейтинг самых богатых людей в мире тенниса, который возглавил… Шамиль Тарпищев. Согласно авторам этого «исследования», которые предпочли замаскироваться под именем «группа авторитетных экспертов», единый в трех лицах капитан нашей сборной, президент Национальной федерации и член МОК заработал более 300 млн. долларов. Столько же, сколько самые раскрученные теннисные звезды планеты Андре Агасси, Роже Федерер, Анна Курникова и Мария Шарапова, вместе взятые.

 Теперь, в свете происшедших событий, стало ясно, что это была самая настоящая провокация, преследовавшая одну цель – обезглавить российскую сборную накануне полуфинала. Сразу после опубликования данного «рейтинга» в американской прессе стали появляться одна за другой статьи о казалось бы давно забытых событиях начала 90-х годов.

Отстраненный от тела

 ТОГДА, если кто забыл, Шамиль Анвярович совершил удивительный для человека из мира спорта кульбит, прыгнув из малопочетной должности капитана мужской сборной на Кубке Дэвиса на должность сначала личного тренера президента по теннису, затем занял пост его советника, а потом и министра спорта и туризма. Войдя в правящую в ту пору «Банду четырех» (Коржаков, Барсуков, Сосковец и Тарпищев), Шамиль в одночасье стал одним из самых могущественных людей в стране. И конечно, в силу восточного менталитета не мог не помогать своим родным, близким и друзьям, которых у него было пруд пруди.

 Так фамилия Тарпищева оказалась замешана в деле о НФС, беспошлинно ввозившей алкоголь якобы для развития отечественного спорта. А также и в истории о братьях Черных, едва не скупивших за бесценок всю российскую металлургию. Между прочим, «приработок» господина Тарпищева тогда не слишком напрягал американ­ских поборников законности. И в 1996 г. Тарпищев без всяких вопросов получил визу в США на матч Кубка Дэвиса. А спустя несколько месяцев в Москве произошел дворцовый переворот, вошедший в историю как «дело о ксероксных коробках».

 Трех старших членов «Банды, четырех» отправили в отставку, а их «соратника по борьбе» Тарпищева отстранили от тела президента. Но не зря же Шамиля друзья называли за глаза Фартовым: фактически изгнанный из большой политики, он решил целиком сосредоточиться на теннисе. И со временем превратил его в самый успешный вид спорта в России.

 И вот когда Шамиль лишился всех рычагов влияния в Кремле, американцы вдруг решили рассчитаться с ним. Шамилю, впервые за 11 лет отправившемуся за визой в США, работники консульской службы ответили отказом. А в качестве причины показали пухлую папку с материалами из российской прессы и небезызвестного сайта compromat.ru, в которых Тарпищев обвинялся в коррупции, рэкете – словом, во всех смертных грехах.

Новый секс-символ от России

 ПО РЕГЛАМЕНТУ Кубка Федерации отсутствие капитана сборной не являлось достаточным основанием для бойкота матча или переноса его на нейтральную территорию. Поэтому сборной пришлось улететь в американскую тьмутаракань – коттеджный поселок Стоу в штате Вермонт, где даже мобильники не работали, – без ее многолетнего лидера. Впрочем, поиграв вдоволь на нервах капитана, янки все же дали ему визу. И удача снова оказалась на стороне Фартового! Накануне поединка младшая из сестер Уильямс, Серена, получила травму, и американки в одно мгновение из явных фаворитов превратились в безоговорочных аутсайдеров. Ведь, кроме Винус Уильямс, у них не осталось ни одной классной теннисистки. И стало ясно, что только невероятное чудо сможет помешать россиянкам победить с любимым для Шамиля Анвяровича счетом 3:2.

 Так оно и случилось! Винус добыла свои два очка, ее желторотые партнерши безропотно проиграли свои матчи. И все решилось в парной встрече. Благодаря новому теннисному секс-символу из России Елене Весниной команда Тарпищева снова победила и вышла в финал Кубка Федерации. Теперь придется сразиться со сборной Италии, где нет ни одной суперзвезды. К счастью для Шамиля, на этот раз дома – в Москве!

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