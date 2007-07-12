Владимир Кличко отомстил

В прошлую субботу в Кельне украинец Владимир Кличко победил американца Леймона Брюстера и отстоял свой титул чемпиона IBF в тяжелом весе.

ПОЕДИНОК проходил на ринге самого большого в Европе крытого павильона – забитой до отказа публикой 20-тысячной «Кельн-арене». И транслировался в более чем 100 странах – колоссальная даже для топовых боев в профессиональном боксе цифра. А комментировал происходившие события не кто-нибудь, а легендарный британец Леннокс Льюис, последний абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Конечно, всем было известно, что для Владимира Кличко в этом бою на кону стоял не только его собственный высокий титул. Именно на ринге «Кельн-арены» украинец наконец-то получил возможность расквитаться с бойцом, который три года назад нанес ему самое обидное поражение в жизни. Напомним, что впервые в бою за чемпионство – тогда по версии WBO-Кличко и Брюстер встретились весной 2004-го в Лас-Вегасе – в четырех раундах Владимир уверенно владел преимущест­вом. А в пятом совершенно необъяснимо уступил инициативу, словно вмиг обессилев, и оказался в нокауте…

Команда украинца сразу же потребовала от WBO провести расследование странных обстоятельств лас-вегасского поединка. Ведь имелись косвенные свидетельства того, что в нем дейст­вительно могло быть что-то нечисто. Например, запись, сделанная видеокамерой в раздевалке Кличко, по которой сновали какие-то не опознанные никем люди. Или анализ крови проигравшего с чудовищным превышением нормы содержания сахара. Старший из братьев Кличко Виталий заявлял, что все это очень похоже на отравление транквилизаторами. Но WBO особой настойчивости в поисках новых улик не проявила, и результат боя остался в силе.

Вот почему, блестяще проведя уже нынешний поединок в Кельне, Владимир Кличко сказал, сойдя с ринга: «Сегодня я не мог, не имел права проиграть. И безумно рад, что победил, закрыв одну из самых неприятных страниц своей профессиональной карьеры».

Тренер не выпустил Брюстера на ринг в седьмом раунде, явно опасаясь за состояние здоровья подопечного. Вот что по этому поводу заявил великий Леннокс Льюис: «Думаю, тренер принял правильное решение. Леймон был на протяжении всех шести раундов чересчур легкой мишенью для мощнейших ударов Владимира. Кличко действовал все лучше и лучше. Брюстер же, если я не ошибаюсь, перенес уже пять операций на поврежденном глазу».