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«Золотые» очки «Зенита»

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, sportbox.ru – специально для газеты «Аргументы неделi» ]

«Золотые» очки «Зенита»

 Как минимум до середины июля лидером чемпионата России останется санкт-петербургский «Зенит» – после первого круга, который команда Дика Адвоката закончила на первом месте, в турнире наступил перерыв. «Аргументы неделi» решили оценить шансы питерского клуба на золото.

 КОГДА перед началом сезона вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева спросили, кого он считает фаворитами первенст­ва России, тот ответил коротко: «Не знаю». В марте подобный ответ можно было посчитать кокетством – кого, как не армейцев, чемпионов страны, можно было бы отнести к главным фаворитам? Однако, как выяснилось, Акинфеев оказался провидцем: сегодня ни одна из команд премьер-лиги не имеет права претендовать на лидерст­во по игре.

Что говорит арифметика

 «ЗЕНИТ» выиграл первую часть чемпионата с более чем скромным результатом – всего 27 очков в 15 матчах. Конечно, за последние годы уровень команд, выступающих в премьер-лиге, подравнялся, и зарабатывать очки стало заметно сложнее. Уже трудно представить, чтобы кто-то, как «Спартак» в конце 90-х, набирал к середине сезона 37–38 очков. Он и финишировал в те времена мощно, накапливая к ноябрю по 70 или даже больше очков. Правда, последний успех красно-белых в 2001-м сопровождался скромными показателями – всего 60 очков. Похоже, и в этом году чемпион едва ли наберет больше. Да оно и не требуется: ЦСКА год назад оказалось достаточно 58 очков, чтобы завершить сезон на первой позиции. В этом году может хватить и меньше с учетом того, что середняки подтянулись к фаворитам и отбирают очки, невзирая на авторитет и титулы.

«Зенит» забьет, сколько захочет?

 ПО ЛОГИКЕ вещей, в лидерстве питерского клуба нет ничего неожиданного. «Зенит» укомплектован едва ли не лучше всех в премьер-лиге. Команду тренирует голландец Дик Адвокат, самый высокооплачиваемый тренер в России. За нее выступают самый дорогой игрок чемпионата – украинец Анатолий Тимощук, купленный у «Шахтера» за 20 млн. долл., и самый высокооплачиваемый футболист нашего первенства Андрей Аршавин, получающий 2 млн. евро в год. Наконец, у «Зенита» самый большой бюджет в премьер-лиге: по некоторым оценкам, он составляет 140 млн. долл., или чуть ли не в три раза больше, чем у чемпиона России ЦСКА. Одна беда: игру питерской команды самой яркой не назовешь. Вот и получается, что каждое очко и каждый гол – на вес золота и стоит не один миллион.

 За 15 матчей лидер чемпионата забил всего 24 мяча (в среднем 1,6 за матч). И пусть это – лучший показатель среди всех команд, свидетельствует он не столько о силе зенитовской атаки, сколько о слабости нападения конкурентов. По пропущенным мячам – 19 – «Зенит» имеет один из худших показателей, больше (22) пропустил только «Ростов», главный претендент на вылет из премьер-лиги.

 Все это говорит об отсутствии гармонии в игре «Зенита». Защита – сама по себе, нападение – само по себе. Забьют Павел Погребняк и Аршавин (последний вместе с Тимощуком и Мартином Шкртелом – единственные, кто провел все 15 матчей первого круга), команда по крайней мере не проиграет. Не забьют – кто-то другой за них это вряд ли сделает. Впрочем, если прибавят во втором круге Тимощук и Алехандро Домингес, «Зенит» станет намного опасней. Хотя по бразильской «системе» – соперник забьет, сколько сможет, мы – сколько захотим, команде Адвоката сыграть вряд ли получится. Не тот уровень.

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