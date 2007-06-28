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Футбол против бандюков

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, sportbox.ru – специально для «Аргументов неделi»  ]

Футбол против бандюков

 Председатель Счетной палаты и глава Попечительского совета футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин мечтает о том, чтобы с нашими командами вновь считались в Европе и мире. И знает, как приблизить эти времена.

 – НРАВИТСЯ ли вам нынешний россий­ский футбол, Сергей Вадимович?

 – Это смотря с чем сравнивать. Если с началом 90-х годов прошлого века, когда развалился чемпионат СССР и мы потеряли киевское и тбилисское «Динамо», ереван­ский «Арарат», алма-атинский «Кайрат», другие сильные украинские или кавказские команды, то наш футбол, конечно, прибавил.

Как нам чуть не врезали!

 – СЕЙЧАС российские клубы получили возможность приобретать интересных игроков, – продолжил Степашин. – Футбол стал богатым. Не по средствам, замечу. Кроме того, футбол стал более информационен. В советское время один раз в неделю по первому или второму каналу показывали матчи ведущих команд: «Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси или ЦСКА – «Динамо». Других мы не видели. Кто хотел, должен был на стадион пойти. Сегодня мы привлекаем интересных тренеров. Вот пригласили Гуса Хиддинка, хотя многие считают выбор небесспорным. Добились победы в Кубке УЕФА с Валерием Газзаевым. Это все плюсы.

 Но есть и проблемы, о которых много говорят. Первая – уровень нашего футбола пока невысок. Я вот недавно слетал в Загреб вместе с президентом РФС Виталием Мутко и руководителями наших ведущих клубов на матч Хорватия – Россия (0:0). Загреб – небольшой симпатичный город. Хорватия – небольшая симпатичная страна, всего 5 млн. жителей. И нашей сборной там чуть не врезали! Хорошо, что я договорился в перерыве с их президентом и премьер-министром о ничьей... Шутка, конечно. В советское время, когда наша сборная выходила на югославов, никто за исход игры особо не переживал.

 Переживали, когда попадали на Англию, Германию, Бразилию... То, что мы считаем Хорватию едва ли не главным нашим соперником, говорит о невысоких качестве и уровне нашего футбола. Хиддинк однажды сказал мне при встрече: «Я выбрал 30 лучших российских игроков. Из них только 10–11 подходят для сборной». И он оценил, когда увидел в составе московского «Динамо» сразу 8 россиян. Качество бы еще подтянуть!

 – Вы сторонник жесткого лимита на легионеров?

 – Безусловно, ограничение количества иностранцев должно быть. Полностью согласен с Мутко, который предлагает к 2010 г. довести лимит до пяти человек. Иначе за сборную некому будет играть. Кстати, многие европейские страны сталкиваются с той же проблемой. Та же Англия, хотя в ее клубах играет много своих футболистов. Германия... Это первое. Второе: надо возрождать школы, и мы пытаемся это делать. Хорошо, что Роман Абрамович вместе с Мутко строят поля, но сильные школы в стране по пальцам одной руки можно пересчитать. В Санкт-Петербурге – «Смена», в Москве – ЦСКА и «Динамо» в какой-то степени. У «Торпедо» неплохая школа, у «Ротора».

 Вот в Мордовии мне понравилось. Мы оттуда в «Динамо» взяли 18-летнего нападающего Курочкина, у нас-то забивать, кроме Дмитрия Хохлова, некому. Три года за ним наблюдали! Школа не только футбольную задачу решает, но и социальную – детишек с улицы вытаскиваем. Такие бандюками не станут, за редким исключением. У нас же до сих пор около миллиона человек сидит, число колоний не сократилось, хотя Россия в два раза меньше Союза по численности населения. А если брать проблему футбола в целом, то задача – навести порядок в самой футбольной семье.

Генпрокуратура уполномочена заявить

 – ВЫ КАК-ТО предложили применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного преследования, к судьям, которые будут замешаны в коррупции. Сегодня многое изменилось в лучшую сторону. Может быть, стоит обойтись все же более гуманно?

 – Если человек попался на взятке и это доказано, какая разница, судья он или нет?! Судьи, между прочим, очень хорошо получают. Обвинения не должны быть голословными, потому что судьям, как и всем, свойственно ошибаться. Но если человек ошибается слишком часто, надо его прог­нать, потому что за такие день­ги можно научить хорошо судить другого. Мы не раз говорили на эту тему с Мутко. Он меня услышал и подписал соглашение с Генеральной прокуратурой о том, чтобы она, используя возможности закона, подключилась к решению этого вопроса.

 – Вы ведь исторически еще и болельщиком «Зенита» являетесь...

 – В этом сезоне клуб привлек огромные деньги, поставил претенциозные задачи. Я переживаю за «Зенит». «Динамо» – это моя сегодняшняя жизнь, а «Зенит» – моя любовь, первая, самая яркая в жизни. И мне бы очень хотелось, чтобы в питерском «Зените» играли питерцы. Ленинградский «Зенит» становился чемпионом страны, брал Кубок СССР, занимал второе и третье места, радовал всех поклонников футбола, когда за него играли ленинградцы – Желудков, Дмитриев, многие другие. Точно так же болельщиков радовали и радуют Кержаков, Аршавин, Малафеев, неплохо сыгравший против хорватов, Радимов при его сложном характере, непонятно почему редко появляющийся в основе Анюков.

 – А как вам нынешнее «Динамо»?

 – Мне обидно, что в этом сезоне мы потеряли не по делу несколько очков. Абсолютно выигранные матчи у «Сатурна» и ФК «Москва», неплохо сыграли с «Крылышками». Уверен, «Динамо» в августе будет другой командой, особенно в передней линии. У нас уже есть неплохие приобретения. Пара своих футболистов, болгарский нападающий Цветан Генков, который 27 голов за софийский «Локомотив» забил в минувшем сезоне. Взяли еще португальского полузащитника Куштодиу.

Надутый рынок

 – Иностранцы недешево обходятся нашим клубам. Взять хотя бы покупку «Зенитом» украинца Анатолия Тимощука за 20 млн. долларов. Почему российский рынок так надут?

 – Я объясняю это жест­кой конкуренцией и амбициями больших руководителей. Сегодня наш футбол политизирован. «Зе­ниту» поставлена задача выиграть чемпионат России, и под нее выделены деньги «Газпрома». День­ги налогоплательщиков, надо иметь в виду. Это я как председатель Счетной палаты говорю. Под результат начинается скупка больших игроков. Конечно, проще выиграть чемпионат, имея звезд и огромный бюджет. Но гарантии все равно никто не даст. После матчей «Луч» – ЦСКА (4:0) и «Луч» – «Локомотив» (3:0) вообще трудно что-то предсказывать.

 – Когда «Луч» громит чемпиона, но не может на своем поле справиться с середняком или аутсайдером, это говорит о том, что никто ни с кем не договаривается, как, многие подозревают, было в прошлом сезоне.

 – Существовал целый пул средних команд, которые делили очки между собой, чтобы не вылететь из премьер-лиги. Это было совершенно наглядно. «Динамо» в этот пул не попало, поэтому мы едва не пострадали. Но мы и не собирались туда попадать. В эти игрушки «Динамо» не играет. «Динамо» Бескова и Яшина на такие вещи никогда не пойдет. Тем более мы – «Динамо», клуб, который представляет интересы силовых структур страны.

 Выскажу еще соображение по нашему рынку, скорее даже гипотезу, так как доказательств у меня нет. Цена далеко не всегда говорит о том, что футболист был куплен именно за такие деньги. Все эти посредники, все эти сговоры, все эти откаты, конечно, существуют. Достаточно поговорить с главными тренерами. Все мне сказали: ты прав. Значит, надо принимать меры. Наказали в Италии «Милан», лишили 17 очков, но слабее он от этого не стал. Занял в чемпионате 4-е место, а в Лиге чемпионов доказал на деле, что является лучшей европейской командой. Чем мы хуже?

 – Вы никогда не думали о том, что накал рынка можно сбить, установив потолок бюджетов и заработной платы?

 – Думаю, со временем мы к этому придем. Не только в футболе, но и в хоккее. Регулировать рынок нужно. Я понимаю, почему изначально не было ограничений. Пытались стимулировать вложение средств в футбол. Сначала в команды высшей лиги. Теперь уже и первая лига неплохо получает. О потолке можно будет поговорить, хотя, уверен, меня сразу обвинят, что это недемократично, не соответст­вует рынку. Давайте учиться, смотреть, как делают другие.

 С родителями надо работать. Потому что некоторые мамы и папы начинают своими детьми, как рабами, торговать. С 12 лет уже кому-то их продают. Пришло время внимательно посмотреть на наше хозяйство. Мутко в нем прекрасно разбирается. Он был президентом «Зенита» в неплохие для клуба времена, вице-мэром Санкт-Петербурга, главой крупнейшего района Ленинграда. К работе нужно привлечь и Николая Толстых (президент Профессиональной футбольной лиги), который прекрасно знает первую и вторую лиги и к рукам которого никогда ничего не прилипало.

«Динамо» уже не в тумане

 – А КАКИМИ видите перспективы «Динамо»?

 – В этом году должны войти в «шестерку». Команда уже есть, но в августе она получит хорошее пополнение. Будем подтягивать игроков дубля. Братья Комбаровы уже заиграли, вратарь Шунин раскрылся. Год-два назад были имена – Манише, Коштинья, но команды не было. Даже Юрий Семин (главный тренер) не смог с ними справиться, ушел, хлопнув дверью. А сегодня команда есть. Я сам мастер спорта по легкой атлетике – бегал 400 и 800 метров. Но там все от меня и от тренера зависело. Дотерпел – добежал. В футболе все намного сложнее. В этом году для «Динамо» важнее всего комплектование, на следующий – будем смотреть на результат. Тем паче что в будущем году достраиваем нашу базу, она будет одной из лучших в России. Затянули строительство, но до нас там много насуропили, приш­лось разбираться с подрядчиками. Ну а дальше стадион «Динамо», к которому мы относимся очень аккуратно. Это культурный памятник, мы не можем его ломать. Будем осторожно разворачивать трибуны. Отстроим целый комплекс «Петровский». Все вопросы оговорены и с Москвой, и с руководителями страны. В Петровском парке будут и спортивные комплексы, и гостиницы, и базы отдыха. Туда можно будет прийти с семьей. Кто-то смотрит футбол, кто-то занимается любимым видом спорта.

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