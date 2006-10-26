Кто хочет заработать на чемпионе?

Дистрофики-«горожане»

Начало второго тайма матча «Моск­ва» - «Рубин». У футболистов «Москвы» словно гири на ногах. В ворота «горожан» после удара нападающего «Рубина» Домингеса влетает четвертый мяч - 4:0. Фиаско, провал, катастрофа! В ложе для почетных гостей - гробовая тишина, которую неожиданно нарушает голос делегата матча (так называют представителя РФС) Алексея Спирина. Он обратился к генеральному менеджеру ФК «Москва» Юрию Белоусу: «Юрий Викторович! Что ж они еле ходят по полю? Может быть, в клубе проблемы с питанием?»

Шутка Спирина несколько разряжает обстановку, потому что никто не понимает, как команда, неделю назад сбившая «Локомотив» с первой строки турнирной таблицы (1:0), вчистую проигрывает уже ни на что не претендующему «Рубину» (окончательный счет - 0:5). «Пять ударов - пять голов», - подводит после свистка итог встречи Белоус. А в раздевалке он скажет игрокам, что футбол тем и хорош, что всегда оставляет шанс реабилитироваться, и для «Москвы» этот шанс - ЦСКА (на момент подписания номера еще не был известен результат встречи, которая состоялась 25 октября. - Прим. ред.).

Вершители судеб

«Москва» уже не вмешается в спор за призовые места, но еще может потрепать нервы «Зениту» после победы над «Локо» (4:1), бросившемуся в погоню за лидерами. Или вбить еще один гвоздь в крышку гроба «Торпедо», ни разу в истории не покидавшему высшую лигу, но сегодня оказавшемуся на грани вылета.

Кто, «Динамо» или «Торпедо», присоединится к уже безнадежному «Шиннику» - вопрос второй. Главный - кто станет чемпионом? ЦСКА, которому это звание прочили еще весной? «Спартак», который со скрипом, но упорно набирает очки? «Локо», который удивил всех неожиданной отставкой главного тренера Славо Муслина? Или, может быть, «Зенит», который накатывает на финиш из-за спин главных конкурентов?

Между собой они решить судьбу чемпионства, похоже, уже не смогут - остался только матч ЦСКА - «Зенит», остальные сыграны. Значит, те, «кому ничего не нужно», вполне могут оказаться вершителями судеб. И кто не захочет заработать, если речь идет о суммах от 100 000 до 300 000 долларов за матч, - столько, по разным сведениям, стоило в прежние годы «простимулировать» соперников своих главных конкурентов. А что, никто ведь не запрещает...