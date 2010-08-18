Две золотые медали завоевала на завершившемся в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта 18-летняя пловчиха Юлия Ефимова. Она победила на дистанциях 100 и 50 м «лягушачьим» стилем – брассом.

Рыбка, рыбка, где твоя улыбка?

– Сборная России заняла в Будапеште первое место в общем зачете, завоевав 13 золотых медалей. Оформила эту «чертову дюжину» награда, которую вы, Юля, взяли на «полтиннике». Есть повод для гордости?

– Я показала хорошее время (лукаво улыбается). Жаль только, что мы на этой скоротечной дистанции только три раза – предварительные, полуфинал и финал – плаваем. Так бы еще быстрее разогналась. Если бы со мной, как в прошлом году на чемпионате мира, выступали американки Ребекка Сони и Джессика Харди, австралийка Лейзел Джонс, мой результат мог быть и лучше. А без конкуренции и напряжения плавать не очень интересно. Впрочем, не сомневаюсь, что до лондонской Олимпиады я с ними еще посоревнуюсь.

– С соперницами у вас тоже отношения напряженные?

– С теми, кого назвала, – нормальные. Правда, я английский язык еще плохо знаю. Так что не в курсе, что они говорят за моей спиной, но в глаза улыбаются. Правда, я все равно держу ухо востро – так, на всякий случай.

– Точно как на той же стометровке, когда плыли, поглядывая по сторонам?

– В Будапеште так часто говорили, что у меня вообще нет конкуренток, что я почти в это поверила. Однако когда плывешь, из воды все видится несколько иначе. Поэтому в любом случае терять бдительность нельзя ни на секунду.

Здоровье дороже золота

– Российских болельщиков не на шутку напугали слухи о вашей травме…

– Такая проблема действительно есть. Спину повредила еще в прошлом году на чемпионате мира. Спустя время разболелось плечо. Мы с тренером на это не обращали особого внимания, работали дальше. Но потом плечо прихватило очень сильно. За полторы недели до чемпионата Европы пришлось совсем отказаться от тренировок. Проходила сеансы массажей. Вернувшись в бассейн, начала плавать на одних ногах. График подготовки был нарушен, это факт.

– Не жалеете, что отказались стартовать в Будапеште на дистанции 200 метров? Могли бы и на ней золото завоевать.

– Разве что совсем чуть-чуть. С другой стороны, жизнь на этом чемпионате не заканчивается. И надо думать в первую очередь о том, чтобы остаться здоровой.

Плавательные очки со стразами

– Как у вас успехи с учебой?

– Да вроде бы все в порядке. Прошлой весной сдала госэкзамены в школе. На четверки, троек не было. Досрочно поступила в Южный федеральный университет. Сдавала историю с географией и русский с математикой.

– Какой факультет для себя выбрали?

– Регионоведение. На нем Аркадий Вятчанин, олимпийский призер в плавании на спине, уже учится. Будем с ним стараться стать большими начальниками.

– Ваш отец Андрей Михайлович рассказывал, что вы дизайнером одежды хотели стать…

– Для этого нужно кистью профессионально владеть. Я же рисую с удовольствием, но по-любительски, для себя. Черкаю даже на страницах тренировочного дневника.

– Хотя в этом плане и на спортивном поприще развернуться могли бы. Придумывать интересные купальники, яркие шапочки, разные модели плавательных очков.

– У нас это как-то не принято. В сборной России стразы на очки, как делают многие зарубежные спортсменки, не приклеивают.

– Но сами-то вы, признайтесь, к красивой одежде неравнодушны?

– Уф, выбирать и покупать ее – едва ли не главное мое хобби. Хотя тренеру Ирине Германовне Вятчаниной не слишком нравится, когда я чересчур этим увлекаюсь. Порой, ей-богу, ее трудно понять. То говорит, что я вполне взрослая и не нужно так броско, как пацанка, одеваться. В то же время утверждает, что еще не доросла до того, чтобы носить макияж. А мне, между прочим, уже восемнадцать…

– Продолжим тему одежды, но не обычной, а спортивной. В этом сезоне пловцы впервые выступают без комбинезонов. Каковы ваши ощущения?

– Лично для меня это хорошо. В купальнике я гораздо лучше чувствую воду.

– Но устанавливать новые европейские и мировые рекорды вам теперь будет сложнее, чем прежде.

– Честно, я их никогда не планирую. Даже не понимаю, как это возможно. Моя главная задача – плавать стабильно быстро. Буду находиться в отличной форме, придут и рекорды.

– С окончанием чемпионата Европы у вас завершился соревновательный сезон. Куда подадитесь отдыхать?

– Никуда не поеду. Безумно соскучилась по родителям, брату, очень хочу поскорее домой, в Волгодонск.